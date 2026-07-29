Vipotnik: Mještani da pošalju prijedloge za rješenje problema za deponiju Ramići

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik pozvao je predstavnike mjesnih zajednica koje imaju probleme zbog blizine regionalne deponije Ramići da pošalju zvanične zahtjeve i prijedloge rješenja tog problema.

Nakon što su mještani banjalučkih naselja Ramići i Dragočaj danas u blizini deponije na regionalnom putu Banjaluka – Prijedor organizovali mirne proteste, Vipotnik je poručio da će resorno ministartvo biti medijator u rješavanju problema.

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On je naveo i da trenutno u Ministarstvu nema aktivnih zahtjeva za izmještanje deponije.

"Pronalaženje lokacije je dugotrajan proces koji košta i mora dobiti saglasnost svih osam lokalnih zajednica, koje su osnivači i upravljači regionalnom deponijom, a to su Banjaluka, Laktaši, Gradiška, Prnjavor, Srbac, Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo, koje su osnovale preduzeće `Depot`", rekao je Vipotnik novinarima, prenosi "Srna".

On je naveo da preduzeće "Depot" redovno vrši kontrolu kvaliteta vazduha, zemlje i vode i da, prema tim nalazima, nema opasnosti po okolinu i po zdravlje ljudi.

Direktor regionalne deponije "DEP-OT" Ratko Jokić rekao je da razumije ogorčenost građana, ali je istakao da je situacija kompleksna i da je za njeno rješavanje potrebno zajedničko djelovanje osam lokalnih zajednica koje koriste deponiju.

Smatra da je najoptimalnije rješenje da se modernizuje sadašnja deponija, odnosno da se što prije izgradi sanitarna kaseta, kao i ekološki prihvatljiva spalionica.

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Istakao je da bi nova deponija bila jedno od najkompleksnijih projekata, te ukazao da je to nesmotreno najavljeno, jer nije urađeno nikakvo istraživanje gdje se i kako može napraviti.

Mještanin Nemanja Bikić, koji živi u neposrednoj blizini deponije, istakao je da je ovo tek prvi korak upozorenja, a da im je jedini zahtjev da deponija bude sklonjena ili da se preduzmu konkretni koraci.

"Znam da je nemoguće da se to izmjesti preko noći, ali bar da se nešto počne rješavati jer se ovdje se više ne može živjeti", rekao je Bikić.

On je naveo da je nadležnima dat ultimatum, odnosno rok od tri sedmice, te da će, ako ne bude odgovora i konkretnih koraka, napraviti mnogo veće proteste, blokirati put i neće se skloniti.

U ime Gradske uprave Banjaluka niko nije došao da na ovaj protest kako bi razgovarali sa ogorčenim građanima.