Dječak koji je povrijeđen u Crnoj Gori i dalje na intenzivnoj njezi

Autor:ATV redakcija
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Osmogodišnji dječak, teško povrijeđen u udesu na magistralnom putu Kotor-Nikšić, i dalje je na intenzivnoj njezi u Nišu. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, ali ga očekuju dodatne hirurške intervencije.
Dječak je u nesreći zadobio teške povrede glave i pluća, a prvobitno je bio liječen u Podgorici. Prebačen je u Niš avionom Vlade Srbije 22. jula, zajedno s majkom koja je takođe povrijeđena i operisana.
Ova teška saobraćajna nesreća dogodila se 12. jula kada se prevrnuo minibus koji je prevozio hodočasnike iz Srbije.
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U nesreći je poginula 21-godišnja devojka iz Vrtišta kod Niša, a povrijeđeno je 16 osoba, uključujući djecu.
Povrijeđeni su prvo zbrinuti u bolnicama u Risnu i Kotoru, a zatim je sedmoro njih prebačeno u Niš radi daljeg liječenja.
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