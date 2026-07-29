BiH dobija novi brzi put: Imaće dva tunela i 16 mostova

Autoceste FBiH raspisale su otvoreni postupak javne nabavke za izradu idejnog projekta brzog puta Doboj Istok (entitetska linija) – Gračanica – Šićki Brod, čija je procijenjena vrijednost 4,1 milon KM bez PDV-a, odnosno 4.797.000 KM sa PDV-om.

Rok za dostavljanje ponuda je 14. septembar 2026. godine, a ugovor će biti dodijeljen prema kriteriju najniže cijene, bez provođenja e-aukcije.

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Predmet nabavke obuhvata izradu kompletnog idejnog projekta u skladu s projektnim zadatkom koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Dokumentacija će biti isporučena u Centar za održavanje i kontrolu saobraćaja Zvirići kod Bijače, piše "ekapija".

Jedna od ključnih saobraćajnica za Tuzlanski kanton

Planirani brzi put predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Tuzlanski kanton, koji je najmnogoljudniji kanton u BiH i jedno od najznačajnijih privrednih područja u zemlji.

Uz planirani auto-put Tuzla – Orašje, ova saobraćajnica trebala bi značajno unaprijediti povezanost sjeveroistočnog dijela FBiH.

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Dok će auto-put omogućiti kvalitetniju vezu prema granici s Hrvatskom, novi brzi put trebao bi povezati Doboj na zapadu sa Tuzlom i istočnim dijelom BiH.

U projektnom zadatku navodi se da postojeća putna mreža više ne odgovara potrebama saobraćaja. Magistralni putevi opterećeni su velikim intenzitetom saobraćaja, brojnim direktnim priključcima, urbanizacijom uz saobraćajnice i čestim zastojima, posebno u vrijeme najvećih saobraćajnih opterećenja.

Trasa duga gotovo 42 kilometra

Prema ranije izrađenom idejnom rješenju, brzi put biće dug 41,8 kilometara.

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Trasa počinje na entitetskoj liniji kod Klokotnice u opštini Doboj Istok, prolazi područjem Gračanice i završava kod Šićkog Broda, gdje će biti povezana s planiranim auto-putem Tuzla – Orašje i budućom brzom cestom Šićki Brod – Dubrave – Kalesija (entitetska linija).

Spoj s auto-putem planiran je kao interregionalni čvor u obliku djeteline.

Šest petlji, dva tunela i 16 mostova

Prema idejnom rješenju, na trasi su planirani brojni zahtjevni infrastrukturni objekti:

šest petlji, od kojih je jedna kružna raskrsnica,

jedan nadvožnjak,

25 podvožnjaka,

16 mostova i vijadukata,

dva tunela,

vijadukt dužine oko 1.000 metara koji će prelaziti preko zone više raskrsnica i rudarske žičare,

most preko željezničke pruge.

Iz Autocesta FBiH navode da će tokom izrade idejnog projekta biti moguće određene korekcije trase u odnosu na postojeće idejno rješenje.

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Eventualne izmjene trebale bi biti rezultat detaljnijih geodetskih i geoloških istraživanja, optimizacije tehničkih rješenja te usaglašavanja s lokalnim zajednicama i stručnim nadzorom.

Dio evropske transportne mreže

Planirana saobraćajnica dio je šireg evropskog transportnog koncepta.

Naime, predstavnici zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije još su 2015. godine dogovorili proširenje indikativne TEN-T mreže na region, pri čemu je i drumski pravac Doboj – Šićki Brod – Zvornik uvršten među saobraćajne pravce od regionalnog i evropskog značaja.

Realizacijom ovog projekta očekuje se povećanje bezbjednosti saobraćaja, rasterećenje postojećih magistralnih puteva, brže povezivanje industrijskih zona Tuzlanskog kantona te stvaranje boljih uslova za privredni razvoj i regionalnu povezanost s ostatkom BiH.