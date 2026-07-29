BiH dobija novi brzi put: Imaće dva tunela i 16 mostova

Autor:ATV redakcija
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Autoceste FBiH raspisale su otvoreni postupak javne nabavke za izradu idejnog projekta brzog puta Doboj Istok (entitetska linija) – Gračanica – Šićki Brod, čija je procijenjena vrijednost 4,1 milon KM bez PDV-a, odnosno 4.797.000 KM sa PDV-om.
Rok za dostavljanje ponuda je 14. septembar 2026. godine, a ugovor će biti dodijeljen prema kriteriju najniže cijene, bez provođenja e-aukcije.
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Predmet nabavke obuhvata izradu kompletnog idejnog projekta u skladu s projektnim zadatkom koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Dokumentacija će biti isporučena u Centar za održavanje i kontrolu saobraćaja Zvirići kod Bijače, piše "ekapija".
Planirani brzi put predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Tuzlanski kanton, koji je najmnogoljudniji kanton u BiH i jedno od najznačajnijih privrednih područja u zemlji.
Uz planirani auto-put Tuzla – Orašje, ova saobraćajnica trebala bi značajno unaprijediti povezanost sjeveroistočnog dijela FBiH.
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Dok će auto-put omogućiti kvalitetniju vezu prema granici s Hrvatskom, novi brzi put trebao bi povezati Doboj na zapadu sa Tuzlom i istočnim dijelom BiH.
U projektnom zadatku navodi se da postojeća putna mreža više ne odgovara potrebama saobraćaja. Magistralni putevi opterećeni su velikim intenzitetom saobraćaja, brojnim direktnim priključcima, urbanizacijom uz saobraćajnice i čestim zastojima, posebno u vrijeme najvećih saobraćajnih opterećenja.
Prema ranije izrađenom idejnom rješenju, brzi put biće dug 41,8 kilometara.
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Trasa počinje na entitetskoj liniji kod Klokotnice u opštini Doboj Istok, prolazi područjem Gračanice i završava kod Šićkog Broda, gdje će biti povezana s planiranim auto-putem Tuzla – Orašje i budućom brzom cestom Šićki Brod – Dubrave – Kalesija (entitetska linija).
Spoj s auto-putem planiran je kao interregionalni čvor u obliku djeteline.
Iz Autocesta FBiH navode da će tokom izrade idejnog projekta biti moguće određene korekcije trase u odnosu na postojeće idejno rješenje.
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Eventualne izmjene trebale bi biti rezultat detaljnijih geodetskih i geoloških istraživanja, optimizacije tehničkih rješenja te usaglašavanja s lokalnim zajednicama i stručnim nadzorom.
Planirana saobraćajnica dio je šireg evropskog transportnog koncepta.
Naime, predstavnici zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije još su 2015. godine dogovorili proširenje indikativne TEN-T mreže na region, pri čemu je i drumski pravac Doboj – Šićki Brod – Zvornik uvršten među saobraćajne pravce od regionalnog i evropskog značaja.
Realizacijom ovog projekta očekuje se povećanje bezbjednosti saobraćaja, rasterećenje postojećih magistralnih puteva, brže povezivanje industrijskih zona Tuzlanskog kantona te stvaranje boljih uslova za privredni razvoj i regionalnu povezanost s ostatkom BiH.
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