Tramp nakon iranskog napada na Jordan: ''Udarićemo ih snažno''

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nakon što su tokom noi američke trupe presrele iranski napad balističkim raketama na Jordan, predsjednik SAD-a Donald Tramp, najavio je da će američka vojska snažno odgovoriti.
- Izvodićemo udare na njih do smrti. Udarićemo ih snažno, dobiće batine - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz, posluživši se i psovkom.
Svijet
Dvojica vatrogasaca stradali gaseći veliki požar
Tramp je rekao da su američke snage imale samo nekoliko minuta da odgovore na iznenadni napad i da su oborile dolazeće rakete prije nego što su stigle do ciljeva.
Naveo je da su noćni američko-saudijski napadi na šiitske militante u Iraku koje podržava Iran bili koordinisani sa iračkom vladom.
Rano jutros, jordanska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana u zoru presrela i oborila pet raketa koje su doletjele iz Irana i "ciljale teritorije te kraljevine".
Svijet
Hiljade života izgubljeno: Najavljen novi udar i moguća poskupljenja
Ovo saopštenje je izdato nakon što je iranski Korpus islamske revolucionarne garde objavio da su njegove vazduhoplovne snage gađale američku vazdušnu bazu i centar Centralne komande u Jordanu.
IRGC navodi da je u tom napadu upotrijebio "više balističkih raketa".
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Društvo
1 h0
Region
3 h1
Ekonomija
4 h0
Najnovije
19
46
19
41
19
26
19
25
19
24
Trenutno na programu