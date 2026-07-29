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Tramp nakon iranskog napada na Jordan: ''Udarićemo ih snažno''

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ATV redakcija
29.07.2026 19:41

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Nakon što su tokom noi američke trupe presrele iranski napad balističkim raketama na Jordan, predsjednik SAD-a Donald Tramp, najavio je da će američka vojska snažno odgovoriti.

- Izvodićemo udare na njih do smrti. Udarićemo ih snažno, dobiće batine - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz, posluživši se i psovkom.

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Tramp je rekao da su američke snage imale samo nekoliko minuta da odgovore na iznenadni napad i da su oborile dolazeće rakete prije nego što su stigle do ciljeva.

Naveo je da su noćni američko-saudijski napadi na šiitske militante u Iraku koje podržava Iran bili koordinisani sa iračkom vladom.

Rano jutros, jordanska vojska saopštila je da je njena protivvazdušna odbrana u zoru presrela i oborila pet raketa koje su doletjele iz Irana i "ciljale teritorije te kraljevine".

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Ovo saopštenje je izdato nakon što je iranski Korpus islamske revolucionarne garde objavio da su njegove vazduhoplovne snage gađale američku vazdušnu bazu i centar Centralne komande u Jordanu.

IRGC navodi da je u tom napadu upotrijebio "više balističkih raketa".

(Tanjug)

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