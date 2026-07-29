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U borbi sa požarima stradao još jedan vatrogasac

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 20:32

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Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Giannis Papanikos

U orbi sa požarima u Grčkoj poginuo je još jedan vatrogasac, i on je treća žrtva. Ranije je potvđeno da su dva vatrogasca poginula na ostrvu Krit kada ih je vatra okružila dok su bili u vozilu.

Treća žrtva je vatrogasac koji je poginuo na dužnosti u regionu Peloponeza.

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Mještani i turisti evakuisani su iz sela Krija Vrisi na Kritu i drugih sela, nakon što je jak vjetar doveo do brzog širenja požara.

Plamen se kretao jugoistočno prema priobalnom gradu Aja Galini, gdje se hoteli nalaze na brdu iznad male luke.

Turisti su evakuisani autobusima i automobilima danas popodne, rekao je Haralampos Sevas, vlasnik hotela "Galini Mare".

Ranije danas, šef centra EU za reagovanje u vanrednim situacijama rekao je da će se Grčka i Italija suočiti sa povećanim rizikom od šumskih požara u narednim sedmicama.

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Dvojica vatrogasaca stradali gaseći veliki požar

Evropa, kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, ove godine je pretrpjela rekordne toplotne talase jer klimatske promjene intenziviraju vrućinu i sušu koje omogućavaju brže širenje šumskih požara.

(Srna)

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požar

Grčka

Vatrogasci

stradali vatrogasci

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