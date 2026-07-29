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Ovo piće nije najbolji izbor: Izbjegavajte ga u kafićima, puno je bakterija

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ATV redakcija
29.07.2026 20:56

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У свакодневном животу и угоститељству, чаша је посуда разноврсних облика и материјала најчешће од стакла намијењена за држање и конзумацију течности.
Foto: pexels/Zoe Jackson

Tokom ljeta svi tražimo osvježavajuće piće koje će nas rashladiti, a piće sa nekoliko kockica leda djeluje kao odličan izbor.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo piće sa ledom u kafićima može kriti nešto što ne biste očekivali.

Iako većina ljudi misli da led ne može biti prljav jer nastaje od vode i čuva se na hladnoći, istraživanja pokazuju drugačije.

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Bakterije mogu da dospiju u led tokom pripreme, rukovanja ili zbog nedovoljno čistih ledomata.

Led koji hladi piće može kriti neprijatno iznenađenje

Istraživanja kvaliteta leda pokazala su da je veliki broj testiranih uzoraka sadržao koliformne bakterije, koje mogu ukazivati na nečistoće tokom proizvodnje i rukovanja.

Najčešći problem nije sama voda od koje se led pravi, već način na koji se led čuva i koristi. Ako se ledomat ne čisti redovno ili se led uzima rukama umesto odgovarajućim hvataljkama, bakterije lako mogu dospeti u čašu.

Zbog toga piće sa ledom nije uvek bezazlen izbor, posebno tokom vrelih dana kada se u kafićima i restoranima pravi veliki promet.

Limun u čaši takođe može biti problem

Mnogi misle da su kockice leda jedina stvar na koju treba obratiti pažnju, ali istraživanja su pokazala da ni kriške limuna nisu uvijek bez rizika.

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Testirano je više desetina kriški limuna iz restorana, a veliki broj uzoraka sadržao je bakterije. Razlog je jednostavan – limun se često unaprijed siječe, čuva u posudama i dolazi u kontakt sa rukama zaposlenih.

Topla temperatura i dugo stajanje stvaraju pogodno okruženje za razmnožavanje mikroorganizama.

(Krstarica)

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led u piću

ljeto

Rashlađivanje

bakterija

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