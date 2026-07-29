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Detalji pucnjave na Baščaršiji: Maskirani napadač ispalio više hitaca u šiša bar

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ATV redakcija
29.07.2026 21:50

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Полиција на мјесту пуцњаве на Башчаршији у Сарајеву.
Foto: Klix video/Screenshot

Večeras se oko 19.25 sati na Baščaršiji, u ulici Kundurdžiluk, desila pucnjava u kojoj nije bilo povrijeđenih osoba.

Pucnjava se desila u doba kada je Baščaršija najprometnija, te je prava sreća što, nezvanično, nema povrijeđenih osoba.

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Iz Operativnog centra MUP-a KS je za Crnu-Hroniku rečeno da će više informacija o pucnjavi biti tokom sutrašnjeg dana.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati napadač je bio maskiran fantomkom i rukavicama, te je, prema riječima čitatelja CH, ispalio više hitaca u šiša bar.

Svjedoci su čuli najmanje pet pucnjeva.

Takva pucnjava je odmah izazvala paniku među brojnim turistima i Sarajlijama, koji su počeli bježati po okolnim ulicama.

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“Odjednom se začulo više pucnjeva. Turisti su počeli bježati, ljudi su se sklanjali u okolne radnje i objekte”, ispričao nam je jedan od svjedoka.

Nakon pucnjave nepoznati napadač je pobjegao sa lica mjesta, a zvaničnih informacija o hapšenju nema.

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pucnjava na Baščaršiji

Sarajevo

Pucnjava

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