Detalji pucnjave na Baščaršiji: Maskirani napadač ispalio više hitaca u šiša bar

Autor:ATV redakcija
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Večeras se oko 19.25 sati na Baščaršiji, u ulici Kundurdžiluk, desila pucnjava u kojoj nije bilo povrijeđenih osoba.
Pucnjava se desila u doba kada je Baščaršija najprometnija, te je prava sreća što, nezvanično, nema povrijeđenih osoba.
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Iz Operativnog centra MUP-a KS je za Crnu-Hroniku rečeno da će više informacija o pucnjavi biti tokom sutrašnjeg dana.
Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati napadač je bio maskiran fantomkom i rukavicama, te je, prema riječima čitatelja CH, ispalio više hitaca u šiša bar.
Svjedoci su čuli najmanje pet pucnjeva.
Takva pucnjava je odmah izazvala paniku među brojnim turistima i Sarajlijama, koji su počeli bježati po okolnim ulicama.
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“Odjednom se začulo više pucnjeva. Turisti su počeli bježati, ljudi su se sklanjali u okolne radnje i objekte”, ispričao nam je jedan od svjedoka.
Nakon pucnjave nepoznati napadač je pobjegao sa lica mjesta, a zvaničnih informacija o hapšenju nema.
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