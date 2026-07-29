Predomislila se, pa zapalila crkvu: Umjesto na medenom mjesecu, završila iza rešetaka

Djevojka iz Jute uhapšena je nakon što je podmetnula požar u crkvi u kojoj je trebalo da se vjenča sljedećeg dana, tvrde vlasti koje istražuju ovaj nesvakidašnji i ekstremni slučaj „hladnih nogu“.

Lenita Moreno (25) uhapšena je pod optužbom za teško podmetanje požara koji je izbio 10. jula. Istražitelji navode da je vatrena stihija prouzrokovala štetu od 108.000 dolara, a požar je izazvan pomoću tampona i drugih zapaljivih predmeta.

Prema sudskim dokumentima koje prenose američki mediji, požar je izbio u prostoriji Društva za pomoć u zgradi Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana u Kejsvilu. U tom trenutku, Morenova, njen mladoženja i članovi porodice pripremali su crkvenu zgradu za vjenčanje zakazano za naredni dan.

Porodica je istražiteljima rekla da su se spremali da napuste crkvu kada se oglasio protivpožarni alarm. Jedan prolaznik je iskoristio vodu iz ukrasa za vjenčanje kako bi ugasio vatru, dok je drugi upotrijebio protivpožarni aparat.

Istražitelji su utvrdili da je vatra podmetnuta ispod stolice korišćenjem „neobičnih predmeta, uključujući i nešto što je izgledalo kao tampon sa aplikatorom“.

Mladoženja je detektivima priznao da su on i Morenova bili u sobi u kojoj je požar izbio neposredno prije alarma, kao i da su ranije tog dana posjetili prodavnicu „Ace Hardware“.

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Policija je odmah kontaktirala prodavnicu, a zaposleni su im dostavili snimke sa nadzornih kamera na kojima se jasno vidi kako Morenova krade upaljače. Na snimku se vidi kako se približava upaljačima, uzima ih i skriva pod odjeću i u obuću. Djevojka je kasnije priznala krađu iz prodavnice, ali je odbila da otkrije šta je tačno uzela.

„Vjeruje se da je Lenita podmetnula požar u crkvenoj zgradi dok je u njoj bilo još petoro ljudi“, navodi se u policijskom izvještaju. Pored toga, utvrđeno je da ona uopšte nije izvadila dozvolu za vjenčanje za naredni dan, iako je lagala da jeste.

Pored optužbe za podmetanje požara, Morenova je optužena i za sitnu krađu te davanje lažnih informacija ovlašćenom licu, jer se policiji prvobitno predstavila pod lažnim imenom Tesa Moran. Ona se trenutno nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije.

Inače, prema podacima američke osiguravajuće kuće „Eventsured“, između 15 i 20 odsto vjenčanja bude otkazano. Iako promjena mišljenja nije pokrivena polisom, iz ove kuće napominju: „Ponekad morate da otkažete vjenčanje iz razloga van vaše kontrole, bilo da je u pitanju požar ili bolest. U tim slučajevima, dobro je imati osiguranje od otkazivanja“, prenosi Gardijan.