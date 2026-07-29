Šešir je neizostavni modni detalj ovog ljeta: Evo kako ga stilizovati

Ako postoji jedan modni dodatak koji ove sezone uspijeva da spoji boho estetiku, primorski šarm i dozu vestern karaktera, onda je to kaubojski šešir od rafije.

Bilo da tražite moderan festivalski izgled ili upečatljiv modni detalj koji će podići vaše kombinacije za godišnji odmor, šešir od rafije ove sezone zaslužuje posebno mjesto na šoping listi i postao je jedan od vodećih modnih trendova.

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Ali ne bilo kakav model – modni svijet trenutno je zaljubljen u njegovu kaubojsku verziju.

Estetika "coastal cowboy", odnosno spoj vestern elemenata i opuštenog primorskog stila, već neko vrijeme je prisutna na modnoj sceni, ali je upravo ovog ljeta doživjela najveću popularnost. Riječ je o trendu koji kombinuje prirodne materijale, ležerne krojeve i detalje inspirisane američkim Zapadom, ali u mnogo nježnijem i ženstvenijem izdanju.

Gotovo da nema trendseterke koja ga nije uvrstila u svoje ljetne kombinacije – od festivalskih izdanja na Koačeli do opuštenih dana provedenih pored mora.

Strukturirani pleteni šeširi od rafije postali su jedan od najfotografisanijih modnih dodataka sezone, a njihova popularnost potvrđuje da prirodni materijali i dalje imaju snažan uticaj na ljetnu modu.

Njegovom šarmu nije odoljela ni kraljica minimalističkog luksuza Sofija Riči Grejndž. Njen viralni model iz kolekcije Miu Miu, ukrašen prepoznatljivim logotipom, vrlo brzo je rasprodat i dodatno je učvrstio status kaubojskog šešira od rafije kao jednog od najpoželjnijih aksesoara ovog ljeta.

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Ipak, dobra vijest za sve ljubiteljke mode jeste da za ovaj trend nije potrebno izdvojiti pravo bogatstvo. Brojni high street brendovi predstavili su svoje verzije – od jednostavnih modela čistih linija do onih ukrašenih detaljima koji privlače pažnju.

Kada je riječ o stilizovanju, pravilo je jednostavno – kaubojski šešir od rafije najbolje izgleda kada se nosi opušteno, bez pretjeranog dotjerivanja. Odlično se slaže sa lepršavim bijelim haljinama, lanenim kompletima, širokim pantalonama i kupaćim kostimima, a posebno dobro funkcioniše uz modne dodatke koji naglašavaju njegovu boho stranu.

Školjke, rese, kanap, metalni detalji i rupičaste teksture dodatno ističu njegov karakter. Upravo spoj primorskog duha, vestern inspiracije i prirodnih materijala čini ovaj šešir savršenim simbolom bezbrižnog ljetnog stila.

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Poslije nekoliko sezona u kojima su dominirali minimalistički modni dodaci, čini se da je ljeto 2026. rezervisano za komade sa karakterom. A kaubojski šešir od rafije upravo je takav – praktičan, efektan i dovoljno poseban da čak i najjednostavniju kombinaciju pretvori u modno izdanje koje privlači poglede.

(B92)