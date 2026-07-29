Banjalučanima upućen ozbiljan apel, moguće i kazne

Građanima Banjaluke upućen je ozbiljan apel, uz napomenu da bi kršenjem propisa i izazivanjem opasnosti od požara mogli da dobiju kazne.

Naime, zbog najavljenih vrućina i visokog rizika od požara iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banjaluka apelovali su na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu maksimalno oprezni.

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Kako su meteorolozi najavili još u prethodnim danima, očekuje nas novi toplotni talas praćen veoma visokim temperaturama i sušnim periodom.

"Posljednjih dana brojne evropske zemlje suočavaju se sa velikim šumskim i drugim požarima na otvorenom prostoru koji ugrožavaju ljudske živote, imovinu i životnu sredinu", poručili su iz Odsjeka.

Pojasnili su da je veliki broj ovih požara izazvan ljudskim faktorom, odnosno nepažnjom prilikom korišćenja otvorenog plamena.

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Apel je stigao i iz Vatrogasne brigade odakle su zamoli građane da ne pale korov, nisko rastinje, biljni otpad niti bilo kakvu vatru na otvorenom prostoru.

"Poseban oprez potreban je prilikom roštiljanja, kampovanja i drugih aktivnosti u prirodi koje podrazumijevaju upotrebu otvorenog plamena. Vatru nikada ne treba ostavljati bez nadzora, a nakon upotrebe mora biti potpuno ugašena. Takođe, potrebno je izbjegavati odbacivanje opušaka, kao i svako drugo neodgovorno ponašanje koje može dovesti do izbijanja požara. U slučaju da primijetite požar, odmah obavijestite Profesionalnu teritorijalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu Grada Banjaluka pozivom na broj 123", naglasili su vatrogasci.

Moguće kazne

Građani Banjaluke se u apelu podsjećaju da je neovlašćeno paljenje vatre na otvorenom prostoru suprotno važećim propisima, te da su moguće kazne.

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"Lica koja svojim nesavjesnim ili neodgovornim postupanjem izazovu požar mogu snositi prekršajnu, odnosno krivičnu odgovornost, u skladu sa zakonom", poručili su i dodali:

"Odgovornim ponašanjem možemo spriječiti nastanak požara, sačuvati ljudske živote, prirodna bogatstva, životnu sredinu i materijalna dobra".