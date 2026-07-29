Srpska postaje magnet za strane investicije: Na pomolu ulaganja od preko 7 milijardi KM

Veliko je interesovanje stranih investitora u Republiku Srpsku. Uveliko se pregovara o ulaganjima u Srpsku sa svjetskim firmama. Što pokazuje da je naše tržište atraktivno za strana ulaganja.

Republika Srpska otvara novo poglavlje velikog investicionog ciklusa od preko sedam milijardi maraka. Vlada Srpske usmjerila je ova sredstva prvenstveno u kapitalnu infrastrukturu, energetiku, gasifikaciju i podršku lokalnim zajednicama. Osim investicionog ciklusa najavljen je dolazak uticajnih investitora iz SAD i renomirane jevrejske banke, koji u Srpskoj prepoznaju kao sigurno mjesto za buduće investicije..

"Jevrejska banka, jedna ozbiljna delegacija doći će u septembru. Mi smo njima poslali projekte da to pogledaju, treba da potpišemo jedan protokol da vidimo kako i šta raditi. Ja očekujem, zaista, u narednim godinama da će nam to biti jedan značajan partner", rekla je ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Kontinuirano interesovanje investitora potvrđuje i broj novoosnovanih privrednih društava sa stranim kapitalom. Ovi pokazatelji potvrđuju da Republika Srpska, uprkos složenim međunarodnim ekonomskim okolnostima, ostaje atraktivna destinacija za strana ulaganja.

"292 u 2022. godini, 298 u 2023, 270 u 2024. i 278 u 2025. godini. Liberalizacija propisa i unapređenje poslovnog okruženja doprinijeli su stvaranju povoljnijeg investicionog ambijenta i većem interesovanju stranih investitora za ulaganja u Republiku Srpsku. Pored regulatornog okvira, na investicione odluke značajno utiču poreska politika, troškovi poslovanja, pristup tržištima i izvozne mogućnosti, zbog čega najbolje rezultate daje kombinacija različitih mjera podrške privredi", naveli su iz ministarstva privrede Republike Srpske.

Pripremljen je projekat koji će ići u sljedećem sazivu Vlade, a koji podrazumijeva plan ulaganja u privredu i zdravstvo, istakao je premijer savo Minić.

"Svjesni smo da moramo ići u strukturalne promjene. Svjesni smo, evo kada je u pitanju privreda, i ta relativizacija da je prilično loša, nakaradna da tako kažem, urađen je pretežan dio privatizacije. Ja sam razmišljao, u jednom momentu, da li postoji mogućnost, ali takvih mjera više nema, kao sama nacionalizacija ili neke mjere koje su postojale da sve one firme koje su skuplje za marku sada stoje sa katancima jer niko nije izvršio obaveze prema radnicima", objasnio je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Prije novih ulaganja, neophodno je analizirati prethodna ulaganja, poručuju ekonomisti.

"To Vlada trenutno i radi kroz jedno tijelo koje je napravljeno u kojem mogu svi zainteresovani dati svoje mišljenje u različitim oblastima. Premijer Savo Minić je predsjedavajući tog savjeta gdje se radi na analizi, na prikupljanju mišljenja ljudi, privrednika i predstavnika drugih institucija, da se to pretoči u ostvarive, jasne i brze, akcione i konkretne planove, sa jasnim rokovima i jasnim nosiocima pojedinih aktivnosti kako to ne bi ostalo samo mrtvo slovo na papiru", kazao je ekonomista Saša Grabovac.

Kretanja stranih direktnih investicija treba posmatrati u širem globalnom kontekstu, koji obilježavaju geopolitičke tenzije, neizvjesnost u trgovinskim tokovima i promjene u globalnim lancima snabdijevanja. Istovremeno, trend približavanja proizvodnje evropskim tržištima predstavlja značaju razvojnu priliku za Republiku Srpsku.