I dalje nema proizvodnje struje u RiTE Ugljevik

Proizvodnje struje u Rudniku i Termo Elektrani Ugljevik i dalje nema, ali ima problema na sve strane, ima i milionskih gubitaka koji guše cijeli energo sektor Srpske. Ima i rješenja ali do njih nije lako.

TE Ugljevik i dalje ne radi a niko i ne zna kada će početi. Borimo se kaže za ATV direktor preduzeća, direktor Elektroprivrede upravi u Ugljeviku poručuje da svi moraju raditi kao rudari u tri smjene jer se milionski gubici samo gomilaju.

Iz Vlade poručuju da se o stečaju ne razmišlja. Žarko Novaković ATVu priča da bi sve bilo lakše kada bi se ugalj kopao u kopu Istok dva ali tamo je zabrana jer nije urađena eksproprijacija i izmještanje domaćinstava.

"To je proces koji ne zahtjeva samo novac nego i vrijeme i u ovom trenutku je najsloženiji. Lično mislim da od brzine rješavanja tog problema i procesa zavisi stabilnost proizvodnje uglja jer Ugljevik istok je u toj zoni zoni Gajića dosta bogat tu se nalazi blizu dva miliona tona", kazao je direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković.

Koncesiono polje Istok dva je vraćeno zahvaljujući Vladi, rudarski inspektor je stavio zabranu zbog neriješenih imovinskih odnosa zato sada Vlada šalje još 15 miliona maraka.

Arbitraža, nedostatak uglja, koncesija, ekpsroprijacija, klizišta, loša mehanizacija to su samo neki od problema koji guše nekadašnji gigant u Ugljeviku. Njihovi problemi su se prelili na cijeli sistem. Elektroprivreda je zbog RiTE Ugljevik izgubila milione maraka, saopštava to Luka Petrović i kaže nisu proizvodili a dali smo im 100 miliona maraka.

"Tih 100 miliona mi smo morali roditi i mi smo tih 100 miliona uplatili Ugljeviku osjeća naravno i ostatak sistema. Ne mogu ja sada svima na uho da objašnjavam svaki detalj. Naravno da će neke stvari kasniti i kod dobavljača, negdje kasnimo zamislite u regresu. Mnogi ljudi su zadovoljni što imaju platu", kazao je generalni direktor ERSa Luka Petrović.

U planu je uplata još 40 miliona, biće i kredita kaže Petrović i dodaje da se Ugljevik mora spasiti. Za ovo katastrofalno stanje krive su neke prethodne uprave otkriva prvi energo čovjek Srpske i poziva Tužilaštvo da se uključi.

"Prijava je rečeno da će se podnijeti međutim svaki tužilac ima pravo kada čuje da je neko uradio neko djelo da danas reaguje, kada pročita u novinama, kada pročita da neko nije radio poslove koji su u njegovoj nadležnosti", dodao je Petrović.

U proteklih desetak godina u ovom preduzeću su se direktori mijenjali kao na traci primijetio je Petrović. Dok milioni za rješavanje problema leti iz Banjaluke i Trebinja u Ugljeviku se radnici spremaju za štrajk.