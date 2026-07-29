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Požar ugrožavao pčelinjak i objekte: Vatrogasci podsjetili na zabrane

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 15:38

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Пожар код Требиња
Foto: ATV

Danas u poslijepodnevnim časovima izbio je požar na području Moska, kod Trebinja, pri čemu su bili ugroženi pčelinjak i pomoćni objekti.

"Zahvaljujući brzoj i koordinisanoj reakciji Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, mještana i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mosko–Jasen, požar je brzo lokalizovan i uspješno saniran, čime su spriječene veće materijalne štete", izjavio je komandir TVSJ Dejan Kašiković.

Vatrogasci su apelovali na sve građane da budu krajnje odgovorni i oprezni.

Пожар код Требиња
Požar kod Trebinja

"Pred nama su dani sa tropskim temperaturama, a svjedoci smo da razorni požari širom Evrope svakodnevno odnose ljudske živote, uništavaju domove, šume i poljoprivredna dobra. Dovoljan je jedan trenutak nepažnje da izazove katastrofalne posljedice", poručuju.

Podsjetili su da je zbog toga strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru, spaljivanje korova i biljnog otpada, kao i svako drugo ponašanje koje može izazvati požar. Zaštita života, imovine i prirode zajednička je odgovornost svih nas.

Uočeni dim ili požar odmah prijavite na broj 123.

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Tagovi :

požar

Trebinje

Vatrogasci

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