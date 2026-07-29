Ćosić: Doprinosimo našim opštinama kao nijedna gradska administracija do sada

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da ova Gradska uprava doprinosi opštinama u sastavu grada onako kako to nijedna gradska administracija Istočnog Sarajeva do sada nije radila.

- Juče smo, za upola kraće vrijeme od ugovorenog roka, završili i zvanično otvorili novoizgrađeni kružni tok kod Autobuske stanice na Palama, projekat vrijedan 997.000 KM sa PDV-om, za koji je Grad Istočno Sarajevo obezbijedio dvije trećine sredstava, dok je preostali dio izdvojila Vlada Republike Srpske - podsjetio je Ćosić.

On je najavio da se planira novi asfalt na saobraćajnici koja vodi od ovog kružnog toka do tunela na izlazu iz Pala, kao i da počne izgradnja drugog kružnog toka, kod tržnog centra "Bartula", za što je urađena kompletna projektna dokumentacija i čeka se da Javno preduzeće Putevi Republike Srpske raspiše tender, prenosi Srna.

Prema njegovim riječima, u ovoj godini očekuje se i raspisivanje tendera za izgradnju multifunkcionalnog objekta Gradske kuće na Palama, gdje će biti smještena i opštinska administracija, Muzej Odbrambeno-otadžbinskog rata i rezidencija predsjednika Republike Srpske.

- Kada tome dodamo ono što radimo na Jahorini - saobraćajnicu od Poljica prema Šatoru, te asfaltiranje lokalnih saobraćajnica u svim dijelovima opštine, što nikada do sada Gradska uprava Istočno Sarajevo nije radila, pa finansiranje izgradnje rasvjete, podršku završetku izgradnje Sabornog hrama, plus planiranu izgradnju crkve posvećene Svetom Stefanu na Golom Koranu, jasno se vidi da svi naši planovi kada je riječ o opštini Pale počinju da se pretvaraju u vidljive rezultate - istakao je gradonačelnik.

Ćosić je napomenuo da je to direktan doprinos Gradske uprave Istočno Sarajevo modernizaciji Pala i daljem razvoju ove opštine, kako urbanih, tako i ruralnih dijelova.

Ćosić je naveo da Pale nisu jedina gradska opština u koju se ulaže, te da Gradska uprava radi i u ostalim opštinama u sastavu grada.

On je naveo Sokolac i završetak tendera za proširenje kapaciteta osnovne škole vrijednog skoro 540.000 KM, kao i završetak saobraćajnice prema Srpskom vojničkom spomen-groblju Novi Zejtinlik.

- Tu je i uređenje objekta u krugu nekadašnjeg preduzeća "Famineks", koji smo prošle godine od opštine Sokolac kupili za 490.000 KM, a sada ga adaptiramo kao prostorije Gradske uprave u kojima će biti smještene određene gradske službe u kojima će ljudi sa Sokoca moći jednostavnije i brže da završe svoje poslove iz nadležnosti Grada - rekao je Ćosić za Srnu.

Ćosić je naveo da je u Istočnom Starom Gradu, za spoljašnje uređenje kod zgrade opštine i objekata u neposrednoj blizini, izdvojeno više od 530.000 bez PDV-a.

- A tu smo ranije izdvojili i 250.000 KM za izgradnju nove, višenamjenske skupštinske sale za potrebe opštine Istočni Stari Grad, sa 80 sjedišta, holom i toaletima - rekao je Ćosić.

Ćosić je naveo da se u Istočnom Novom Sarajevu, u okviru Plana kapitalnih investicija, planira izdvajanje 300.000 KM za rekonstrukciju i asfaltiranje ulica, što će sa 300.000 KM koje izdvaja Vlada Republike Srpske, biti ukupno 600.000 KM za te namjene u ovoj opštini.

- Tu je i kupovina prostora za Teritorijalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu u ovoj opštini. Mnogo je urađeno i do sada, od rekonstrukcije rasvjete u sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije do izgradnje i uređivanja parkova - naveo je gradonačelnik.

U opštini Istočna Ilidža, dodao je Ćodsić, Grad je sa 550.000 KM finansirao kupovinu poslovnog prostora za proširenje galerije "Žarko Vidović" u okviru Centra za kulturu i informisanje.

- Takođe, na prijedlog opštine, finansiramo i izgradnju pneumatske hale sa vještačkom travom za kompleks Sportsko-rekreativnog centra Istočna Ilidža. To će koštati oko 450.000 KM, a radovi su započeti - dodao je Ćosić.

On kaže da ni podrška Trnovu nije izostala, gdje se, osim na infrastrukturu, obraća pažnja i na činjenicu da dio najvećeg turističkog potencijala Jahorine leži i na teritoriji ove opštine.

- Na toj strani ove olimpijske planine smo izgradili klizalište vrijednosti skoro 200.000 KM. U Trnovu smo kao Grad otvorili i svoje prostorije u kojima je smješten Turistički info-centar, koji djeluje u okviru gradske Turističke organizacije, a koji će biti polazna tačka sa koje će kretati sva priča o promociji turizma u ovoj opštini - podsjetio je Ćosić.

Ćosić je rekao da ponekad ima utisak da se u javnosti mnogo lakše primijeti ono što nije urađeno nego ono što jeste i onda se, posebno na društvenim mrežama, javlja neka nedefinisana negativnost i svojevrsna depresija.

Ćosić kaže da se golim okom može vidjeti doprinos koji Gradska uprava daje na području cijelog Istočnog Sarajeva, što nikada ranije nije bio slučaj.

- Neke aktivnosti su dnevne, odmah vidljive, a neke su dugoročne i rezultat će dati tek za nekoliko godina. Naš posao nije da brojimo lajkove, nego da gradimo Istočno Sarajevo. Zato ćemo nastaviti da radimo, za ovaj grad i za sve njegove ljude, pa i one koji vole da nas ne vole - poručio je Ćosić.