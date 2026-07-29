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Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Poginula jedna osoba

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 10:36

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Срушио се авион у Аризони приликом чега је погинула једна особа
Foto: Društvena mreža X/FL360aero

Jedna osoba poginula je u padu malog aviona u blizini aerodroma Chandler u Arizoni. Vatrogasne ekipe izašle su na teren nakon dojave o nesreći, a tačnu lokaciju pada utvrdile su uz pomoć kontrolnog tornja, piše ABC News.

Detalji nesreće

Nesreća se dogodila u utorak oko 19:50 po lokalnom vremenu, nedaleko od raskrsnice cesta McQueen i Queen Creek.

Na mjestu događaja hitne službe pronašle su olupinu aviona i tijelo jedne osobe, čija je smrt utvrđena na licu mjesta.

Istraga u toku

Identitet poginule osobe, za koju se pretpostavlja da je upravljala avionom, još nije službeno objavljen.

Vatrogasna služba Chandlera potvrdila je da na slučaju surađuje s upravom aerodroma, policijom i Saveznom upravom za civilno vazduhoplovstvo (FAA). Istraga o uzrocima nesreće se nastavlja.

(indeks)

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