Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Poginula jedna osoba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Jedna osoba poginula je u padu malog aviona u blizini aerodroma Chandler u Arizoni. Vatrogasne ekipe izašle su na teren nakon dojave o nesreći, a tačnu lokaciju pada utvrdile su uz pomoć kontrolnog tornja, piše ABC News.
Nesreća se dogodila u utorak oko 19:50 po lokalnom vremenu, nedaleko od raskrsnice cesta McQueen i Queen Creek.
A Piper Cherokee N9062J just crashed on takeoff from the Chandler airport in Arizona. Reports of a small fire at this time. 🙏— Thenewarea51 (@thenewarea51) July 29, 2026
Audio via @theATCapp pic.twitter.com/KwMhTNQItM
Small aircraft Crashes Shortly After Takeoff at Chandler Airport in Arizona— FL360aero (@fl360aero) July 29, 2026
A Piper Cherokee 180C aircraft (N9062J) crashed shortly after taking off from Chandler Municipal Airport in Arizona, prompting an emergency response at the scene.
According to initial reports, the…
Na mjestu događaja hitne službe pronašle su olupinu aviona i tijelo jedne osobe, čija je smrt utvrđena na licu mjesta.
Identitet poginule osobe, za koju se pretpostavlja da je upravljala avionom, još nije službeno objavljen.
🇺🇸Emergency crews rush to plane crash at Arizona airport— Horizon Wire (@HorizonWireHW) July 29, 2026
A small aircraft has crashed at Chandler Municipal Airport, drawing a large emergency response as first responders work to secure the scene.
Fire officials say they found a single aircraft down with one person on board,… pic.twitter.com/Oo70Eg8rtW
Vatrogasna služba Chandlera potvrdila je da na slučaju surađuje s upravom aerodroma, policijom i Saveznom upravom za civilno vazduhoplovstvo (FAA). Istraga o uzrocima nesreće se nastavlja.
(indeks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
15 h0
Svijet
21 h0
Region
1 d0
Svijet
2 d0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
11
36
11
32
11
29
11
25
11
25
Trenutno na programu