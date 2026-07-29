Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Poginula jedna osoba

Jedna osoba poginula je u padu malog aviona u blizini aerodroma Chandler u Arizoni. Vatrogasne ekipe izašle su na teren nakon dojave o nesreći, a tačnu lokaciju pada utvrdile su uz pomoć kontrolnog tornja, piše ABC News.

Detalji nesreće

Nesreća se dogodila u utorak oko 19:50 po lokalnom vremenu, nedaleko od raskrsnice cesta McQueen i Queen Creek.

A Piper Cherokee N9062J just crashed on takeoff from the Chandler airport in Arizona. Reports of a small fire at this time. 🙏



Audio via @theATCapp pic.twitter.com/KwMhTNQItM — Thenewarea51 (@thenewarea51) July 29, 2026

Small aircraft Crashes Shortly After Takeoff at Chandler Airport in Arizona



A Piper Cherokee 180C aircraft (N9062J) crashed shortly after taking off from Chandler Municipal Airport in Arizona, prompting an emergency response at the scene.



According to initial reports, the… — FL360aero (@fl360aero) July 29, 2026

Na mjestu događaja hitne službe pronašle su olupinu aviona i tijelo jedne osobe, čija je smrt utvrđena na licu mjesta.

Istraga u toku

Identitet poginule osobe, za koju se pretpostavlja da je upravljala avionom, još nije službeno objavljen.

🇺🇸Emergency crews rush to plane crash at Arizona airport



A small aircraft has crashed at Chandler Municipal Airport, drawing a large emergency response as first responders work to secure the scene.



Fire officials say they found a single aircraft down with one person on board,… pic.twitter.com/Oo70Eg8rtW — Horizon Wire (@HorizonWireHW) July 29, 2026

Vatrogasna služba Chandlera potvrdila je da na slučaju surađuje s upravom aerodroma, policijom i Saveznom upravom za civilno vazduhoplovstvo (FAA). Istraga o uzrocima nesreće se nastavlja.

(indeks)