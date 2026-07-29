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Zaharova: Ukrajinski napad na iranski brod - teroristički akt

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ATV redakcija
29.07.2026 10:06

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Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ukrajinski napad na iranski brod u Kaspijskom moru je pravi teroristički akt, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„To je pravi teroristički akt. U savremenom smislu, a vjerovatno i iz ugla globalne prakse, reč je o terorističkom napadu koji je proizašao iz ponovne pojave ’pomorskog piratstva“, rekla je ona za radio Sputnjik.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je 25. jula da je Ukrajina izvela napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u teritorijalnim vodama Rusije, pri čemu je poginuo jedan član posade.

Prethodno su iranske vlasti poručile da zadržavaju pravo na odgovor nakon napada na svoje trgovačko plovilo i upozorile da će odgovornost za posljedice, kako su navele, „avanturističkih poteza Ukrajine“ snositi Kijev i oni koji ga podržavaju.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Ukrajina

Teroristički napad

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