Japanci o podrhtavanju: Nisam znala šta je zemljotres, a što eksplozija

Radni dan u restoranu „Sendan Šokudo“ u japanskom gradu Jacuširu bližio se kraju kada je snažan zemljotres zatresao cijelu zgradu. Predmeti su padali s polica, a posuđe se razbijalo u komadiće. Bio je to uvod u katastrofu koja je u utorak uveče pogodila prefekturu Kumamoto, gdje je u zemljotresu magnitude 7,1 poginulo najmanje 13 ljudi, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Suvlasnica restorana, 75-godišnja Hiroko Ogata, u tom trenutku ulazila je u objekat.

„Bila sam iznenađena i uplašena“, rekla je. „Odmah sam se sakrila ispod jednog od stolova, ali on se snažno pomjerao lijevo-desno.“

Ogata cijeli život živi u Jacuširu, području koje se nalazi uz aktivne tektonske rasjede i koje često pogađaju zemljotresi. U dva zemljotresa 2016. godine poginulo je 277 ljudi. Ipak, Ogata kaže da nikada nije doživjela ovako snažan udar.

„Zemljotres prije deset godina nije bio ni blizu ovome“, rekla je. „Mislila sam da ću umrijeti.“

Akcije spasavanja i razmjere štete

Najmanje 13 osoba je poginulo, među kojima i troje ljudi u tržnom centru „Aeon“ u gradu Kumamotu, dok je pod ruševinama navodno zarobljeno još desetak osoba.

Akcije spasavanja su u toku, a premijerka Sanae Takaiči upozorila je da hitnim službama vrijeme brzo ističe. Ubrzo nakon zemljotresa, Takaiči je na teren poslala 4.600 pripadnika službi i izjavila da će timovi tokom cijele noći raditi na procjeni štete.

Uprkos brzoj reakciji, desetine hiljada ljudi u Kumamotu ostale su bez struje i vode. Oštećeno je najmanje 45 zdravstvenih ustanova.

Urušili su se spoljni zidovi dvorca Kumamoto iz 17. vijeka, dok je molitvena dvorana svetilišta Jacuširo iz 19. vijeka uništena.

„Nisam mogla da osjetim ni strah“

Samo nekoliko stotina metara od srušenog tržnog centra, Jui je u trenutku zemljotresa sjedila u kancelariji svoje poslastičarnice.

„Nisam mogla da razaznam šta je zvuk zemljotresa, a šta zvuk eksplozije“, ispričala je za Bi-Bi-Si.

„Mogla sam samo da se držim za stolicu dok su se snažni udari nizali jedan za drugim“, dodala je, vidno potresena.

„Nisam znala šta da osjećam. U takvoj situaciji nisam mogla da osjetim čak ni strah. Ni sada ne znam kako se osjećam i ne znam kako bih to objasnila.“

Lokalna stanovnica Mihal Posan kaže da u prodavnicama „više nema vode ni hrane“.

Posanova, koja ima 25 godina, živi u Kumamotu dvije godine, a u trenutku zemljotresa bila je kod kuće.

„Televizor je pao na mene, ogledalo se razbilo, a putevi oko mene su oštećeni“, rekla je za Bi-Bi-Si.

Navela je i da je počela da priprema torbe za evakuaciju zbog naknadnih potresa koji su uslijedili nakon glavnog udara.

Strah od novih potresa

Jedan od stanovnika ispričao je da naknadni potresi tresu grad satima nakon prvog udara.

„Ljudi strahuju od novog zemljotresa“, rekao je. „Nakon zemljotresa 2016. godine uslijedio je drugi samo nekoliko dana kasnije.“

Zabrinuti su i seizmolozi. Šindži Kijomoto iz Japanske meteorološke agencije pozvao je javnost da ostane na oprezu zbog mogućih novih potresa.

On je podsjetio na smrtonosni niz iz 2016. godine, kada su se dva razorna udara dogodila u razmaku od nekoliko dana.

Život usred naknadnih potresa

U međuvremenu, stanovnici poput Ogate i Jui pokušavaju da saniraju štetu.

„Cijeli moj prostor je u neredu i ne znam odakle da počnem. Ipak, moramo od nečega da živimo i što prije ponovo otvorimo restoran, pa danas čistim“, rekla je Ogata u srijedu.

„Međutim, čim pokušam nešto da uradim, dogodi se naknadni potres i moram da stanem. Zatim malo radim, pa nas ponovo zatrese. Sve ide veoma sporo. Ukoliko se ova podrhtavanja nastave, biće veoma stresno.“

Juina poslastičarnica ostaje zatvorena dok ona procjenjuje štetu.

„Još nisam provjerila da li rade uređaji poput pećnice“, rekla je. „Tek kada to provjerim, znaću da li mogu da nastavim s poslom.“

(Indeks)