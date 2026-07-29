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Mladi spasilac koji je osvojio svijet dobija odlikovanje: Tramp najavio prijem u Bijeloj kući

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 08:13

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Доналд Трамп и спасилац пријем награда одликовање
Foto: Vadim Ghirda/Tanjug/AP/ X/ FoxyFarmer/printscreen

Dramatična akcija spasavanja odigrala se na plaži u Santa Kruzu, nakon što je snažno more, sa talasima nalik cunamiju, povuklo dijete, zbog čega je mladi spasilac bez oklijevanja skočio u životno opasne talase, a sada mu slijedi i odlikovanje za hrabrost.

Sin američkog predsjednika, Erik Tramp, prvi je podijelio ovu vijest na svom Iksu uz opis: „Dajte ovom šesnaestogodišnjem spasiocu najviše civilno odlikovanje. Ovo je zaista ono najbolje što Amerika ima! Svaka čast!“

Njegovu objavu je proslijedio Tramp na svom Iksu uz najavu prijema u Bijeloj kući kao i dodjele odlikovanja za hrabrost.

„Dovešćemo ovog hrabrog mladića i njegovu porodicu u Bijelu kuću, zajedno, možda, i sa dječakom kojeg je spasio, kako bismo mu uručili visoko civilno odlikovanje. Veoma je hrabar i to je zaslužio!“ poručio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

Podsjećamo, spasilac, za kojeg očevici kažu da je izveo jedno od najherojskijih spasavanja koje su ikada vidjeli, ima svega 16 godina i učenik je srednje škole, prenio je lokalni NBSi Bej Erija. Žena koja je na društvenim mrežama navela da je njegova majka rekla je da se mladić zove Rajder.

Dijete koje je Rajder spasio, prema navodima medija, ima oko 10 godina.

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spasavanje

Bijela kuća

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