Logo

Herojski podvig šesnaestogodišnjeg spasioca: Spasio dijete iz ogromnih talasa

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 07:28

Komentari:

0
Спасилац спасио дијете
Foto: X/ FoxyFarmer/printscreen

Dramatična akcija spasavanja odigrala se na plaži u Santa Kruzu, nakon što je snažno more, sa talasima nalik cunamiju, povuklo dijete, zbog čega je mladi spasilac bez oklijevanja skočio u životno opasne talase.

Spasilac, za kojeg očevici kažu da je izveo jedno od najherojskijih spasavanja koje su ikada vidjeli, ima svega 16 godina i učenik je srednje škole, prenio je lokalni NBSi Bej Erija. Žena koja je na društvenim mrežama navela da je njegova majka rekla je da se mladić zove Rajder.

Dijete koje je Rajder spasio, prema navodima medija, ima oko 10 godina.

Na snimku dramatične akcije vidi se kako više ljudi sa plaže, zajedno sa još jednim spasiocem, pokušava da uđe u vodu, ali ih ogromni talasi brzo savladavaju.

– To je mnoge zateklo nespremne. Nažalost, dječaka je more za samo nekoliko trenutaka odnijelo – rekao je Vander Dusen, koji je snimio video.

Na snimku se vidi kako šesnaestogodišnji spasilac uskače u more i bori se sa snažnim talasima kako bi dijete vratio na obalu.

Iz talasa u talas, Rajder je, čini se, pažljivo hvatao vazduh prije nego što bi zaronio ispod svakog nadolazećeg talasa, a svaki put bi izronio i dalje čvrsto držeći dijete.

Dok su oboje nestajali pod naletima talasa, više ljudi pokušavalo je da im pomogne, ali uglavnom bez uspjeha.

Na kraju je spasilac uspio da izvuče dječaka na obalu. Prema pisanju NBS-i Bej Erije, dijete je potom spojeno sa porodicom, a ljekari Hitne pomoći su ga pregledali.

Očevici koji su komentarisali snimak naveli su da je borba sa talasima trajala znatno duže nego što prikazuje video, ističući da Rajder ni u jednom trenutku nije ispustio dijete, uprkos neprestanim udarima mora.

Zahvaljujući svima koji su mu uputili riječi podrške, Rajderova majka je poručila da njen sin nije učinio ništa više od posla koji iskreno voli.

– Oduševljena sam ljubavlju, dobrotom, zahvalnošću i poštovanjem koje mu upućujete! – napisala je.

Na pitanja da li će biti pokrenuta akcija prikupljanja novca za Rajdera, odgovorila je da za tim nema potrebe.

– Iskreno, on je samo radio posao koji neizmjerno voli – poručila je.

Umjesto toga, pozvala je sve koji žele da podrže njenog sina da doniraju programu „Džunior gards“ Odjeljenja za parkove okruga Santa Kruz, u kojem su se Rajder i mnogi drugi spasioci obučavali prije nego što su stekli uslove da postanu spasioci na plaži.

Ona je istakla i da bi spasioci na plažama trebalo da budu priznati kao pripadnici službi prvog odgovora, s obzirom na opasne uslove u kojima svakodnevno rade duž obale Santa Kruza, prenosi Foks Njuz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

spasilac

utapanje

video snimak

Santa Kruz

talasi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пирокумулонимбус, џиновски облак настао усљед великих шумских пожара у региону Леж-Кап-Фере, западна Француска, у четвртак, 23. јула 2026.

Svijet

Vatreni oblaci prijete Evropi: Detalji o opasnom fenomenu iz Francuske

2 h

0
Пожар у метроу у Барселони

Svijet

Požar u metrou u Barseloni, povrijeđeno skoro 140 osoba

2 h

0
На овој фотографији, коју је уступила Хедер Шредер, виде се рушевине и оштећене стамбене зграде након што је торнадо погодио подручје Менаше, у америчкој савезној држави Висконсин, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Svijet

Tornado poharao Viskonsin, filmski prizori

2 h

0
Мали чамци поредани су уз обалу, док су теретни бродови и друга комерцијална пловила усидрена у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Svijet

Tramp: Dobri razgovori sa Iranom; Teheran: Situacija u Ormuzu se nije promijenila

2 h

1

  • Najnovije

09

13

Dolazak Lebrona izazvao finansijski zemljotres, cijene ulaznica otišle u nebo

09

04

Veritas obilježava 31 godinu od egzodusa Srba u "Oluji"

09

01

Pariz istražuje mogući teroristički napad

08

45

Naučnici istraživali vezu između kanabisa i stresa: Otkrili vezu sa kortizolom

08

37

Drama u Italiji: Maldini podnio ostavku nakon 16 dana, Pirlu presudila Rusija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima