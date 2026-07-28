Herojski podvig šesnaestogodišnjeg spasioca: Spasio dijete iz ogromnih talasa

Dramatična akcija spasavanja odigrala se na plaži u Santa Kruzu, nakon što je snažno more, sa talasima nalik cunamiju, povuklo dijete, zbog čega je mladi spasilac bez oklijevanja skočio u životno opasne talase.

Spasilac, za kojeg očevici kažu da je izveo jedno od najherojskijih spasavanja koje su ikada vidjeli, ima svega 16 godina i učenik je srednje škole, prenio je lokalni NBSi Bej Erija. Žena koja je na društvenim mrežama navela da je njegova majka rekla je da se mladić zove Rajder.

Dijete koje je Rajder spasio, prema navodima medija, ima oko 10 godina.

Na snimku dramatične akcije vidi se kako više ljudi sa plaže, zajedno sa još jednim spasiocem, pokušava da uđe u vodu, ali ih ogromni talasi brzo savladavaju.

– To je mnoge zateklo nespremne. Nažalost, dječaka je more za samo nekoliko trenutaka odnijelo – rekao je Vander Dusen, koji je snimio video.

Na snimku se vidi kako šesnaestogodišnji spasilac uskače u more i bori se sa snažnim talasima kako bi dijete vratio na obalu.

🚨WOW. Child Dramatically Rescued in Santa Cruz yesterday



A 16yr old Lifeguard went VIRAL for the rescue, exhibiting STUNNING lifesaving skills



As onlookers attempted to help, they too were almost swept away, the young lifeguard telling them to save themselves pic.twitter.com/atvNEa4exW — FoxyFarmer🦊🇺🇸 (@GardensR4Health) July 27, 2026

Iz talasa u talas, Rajder je, čini se, pažljivo hvatao vazduh prije nego što bi zaronio ispod svakog nadolazećeg talasa, a svaki put bi izronio i dalje čvrsto držeći dijete.

Dok su oboje nestajali pod naletima talasa, više ljudi pokušavalo je da im pomogne, ali uglavnom bez uspjeha.

Na kraju je spasilac uspio da izvuče dječaka na obalu. Prema pisanju NBS-i Bej Erije, dijete je potom spojeno sa porodicom, a ljekari Hitne pomoći su ga pregledali.

Očevici koji su komentarisali snimak naveli su da je borba sa talasima trajala znatno duže nego što prikazuje video, ističući da Rajder ni u jednom trenutku nije ispustio dijete, uprkos neprestanim udarima mora.

Zahvaljujući svima koji su mu uputili riječi podrške, Rajderova majka je poručila da njen sin nije učinio ništa više od posla koji iskreno voli.

– Oduševljena sam ljubavlju, dobrotom, zahvalnošću i poštovanjem koje mu upućujete! – napisala je.

Na pitanja da li će biti pokrenuta akcija prikupljanja novca za Rajdera, odgovorila je da za tim nema potrebe.

– Iskreno, on je samo radio posao koji neizmjerno voli – poručila je.

Umjesto toga, pozvala je sve koji žele da podrže njenog sina da doniraju programu „Džunior gards“ Odjeljenja za parkove okruga Santa Kruz, u kojem su se Rajder i mnogi drugi spasioci obučavali prije nego što su stekli uslove da postanu spasioci na plaži.

Ona je istakla i da bi spasioci na plažama trebalo da budu priznati kao pripadnici službi prvog odgovora, s obzirom na opasne uslove u kojima svakodnevno rade duž obale Santa Kruza, prenosi Foks Njuz