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Vatreni oblaci prijete Evropi: Detalji o opasnom fenomenu iz Francuske

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ATV redakcija
28.07.2026 07:13

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Пирокумулонимбус, џиновски облак настао усљед великих шумских пожара у региону Леж-Кап-Фере, западна Француска, у четвртак, 23. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP/Caroline Blumber

Dok se Francuska i Španija bore sa jednim od najtežih talasa šumskih požara u novijoj istoriji, stručnjaci upozoravaju na rijetku i opasnu pojavu koja može dodatno da pogorša situaciju – pirokumulonimbuse, poznate i kao „vatreni oblaci“ ili „zmajevi među oblacima“.

Šumski požari najčešće se šire kada se spoje visoke temperature, jak vjetar i sušni uslovi. Međutim, veliki i intenzivni požari mogu da stvore sopstvene vremenske prilike. Jedan od najupečatljivijih primjera su pirokumulonimbusi, odnosno olujni oblaci koje stvara sam požar.

Ovo je sve što treba da znate o njima.

Šta su „vatreni oblaci“

Pirokumulonimbusi, ili piro-Kb oblaci, ogromni su olujni oblaci koji nastaju iznad velikih šumskih požara.

Snažni požari oslobađaju ogromne količine toplote i energije, koje se zajedno sa dimom brzo uzdižu u atmosferu. Kada se stub dima podigne dovoljno visoko, vazduh se zbog nižeg atmosferskog pritiska hladi, vlaga se kondenzuje i formira se oblak. Takvi oblaci mogu da izazovu munje i snažne udare vjetra.

Ako je požar dovoljno veliki i intenzivan, stub dima može da preraste u pirokumulonimbus, koji dostiže visinu od 10 do 15 kilometara i prodire u stratosferu. Američka svemirska agencija NASA opisuje ih kao „zmajeve koji bljuju vatru među oblacima“.

Сателитски снимак Бордоа
Satelitski snimak Bordoa

– To je prava grmljavinska oluja koja nastaje unutar stuba dima iznad požara. Takvi oblaci mogu da zahvate i do oko 10.000 kubnih kilometara atmosfere, pa imaju ogroman uticaj – objašnjava Rik Mekrej, saradnik Istraživačke grupe za šumske požare Univerziteta Novog Južnog Velsa u Australiji.

Zašto su toliko opasni

Kada se formiraju „vatreni oblaci“, oni mogu da stvore snažne vjetrove koji dodatno ubrzavaju širenje požara. Ponekad izazivaju i munje koje mogu da zapale nove požare kilometrima daleko od prvobitnog žarišta, piše „Gardijan“.

Stručnjaci upozoravaju da jaki udari vjetra čine ponašanje požara mnogo nepredvidljivijim, zbog čega uslovi za vatrogasce postaju znatno opasniji.

– Takav oblak je jasan znak da je požar izuzetno opasan. Njegova pojava potvrđuje da je odluka o evakuaciji velikog broja ljudi potpuno opravdana – objasnio je Mekrej, koji je 30 godina radio kao rukovodilac službi za gašenje požara.

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Formirali su se i tokom velikih šumskih požara u Kaliforniji 2022. godine, ali bi za Francusku to mogla da bude potpuno nova pojava. Ako se zvanično potvrdi njihovo formiranje, bio bi to prvi zabilježeni slučaj pirokumulonimbusa u Francuskoj.

– Francuska se prvi put suočava sa mogućnošću da mora ozbiljno da računa na ovu pojavu. Nije najvažnije da li se jedan takav oblak pojavio prije nekoliko dana. Mnogo je važnije da li će se formirati u utorak ili srijedu ove sedmice – dodao je Mekrej.

Zašto se pojavljuju sve češće

Klimatske promjene širom svijeta stvaraju sve povoljnije uslove za nastanak velikih šumskih požara, ali i za formiranje pirokumulonimbusa.

– Nije riječ samo o tome da su temperature više. Klimatske promjene mijenjaju atmosferu, vremenske prilike pri tlu i niz drugih faktora – istakao je Mekrej.

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Veliki požari u Evropi izbili su usred turističke sezone, nakon niza toplotnih talasa, dok su šumska područja zbog nedostatka padavina od maja izrazito suva, prenosi Tanjug.

Novi toplotni talas od sutra u Francuskoj

Meteorolozi upozoravaju da bi Francusku već od sutra mogao da pogodi novi toplotni talas, sa temperaturama koje će u pojedinim dijelovima zemlje dostići 40 stepeni Celzijusa.

– Nad Evropom će se formirati veoma topla vazdušna masa koja će se tokom četiri do pet dana kretati od područja Češke i Slovačke prema zapadu – rekao je Mekrej.

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Španski premijer Pedro Sančez danas je istakao vezu između šumskih požara i klimatske krize, budući da i u ovoj zemlji haraju razorni šumski požari. On je naveo da klimatska vanredna situacija odnosi živote i da nije dovoljno samo baviti se njenim posljedicama, već da se njeni efekti moraju predvidjeti i da se zemlja mora bolje pripremiti kako bi bili zaštićeni ljudski životi.

– Ono što doživljavamo nije niz izolovanih događaja, već najbolniji izraz klimatske krize koja požare čini razornijim, a toplotne talase učestalijim – upozorio je on, prenio je Tanjug.

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