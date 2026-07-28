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Jokić dobio novog trenera – odbio je evroligaša

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 08:05

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Јокић добио новог тренера – одбио је евролигаша
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Dugogodišnji NBA trener Dejv Jerger postigao je dogovor sa Denver Nagetsima i naredne sezone biće prvi pomoćni trener u stručnom štabu glavnog trenera Dejvida Adelmana.

Kako je prenio Šems Čaranija, Jerger je prihvatio ponudu Denvera i preuzeće jednu od najvažnijih uloga u stručnom štabu franšize iz Kolorada.

Prema saznanjima „BasketNjuza“, 52-godišnji stručnjak bio je među glavnim kandidatima za mjesto prvog trenera Pariza, ali je odlučio da nastavi karijeru u NBA ligi.

Jerger iza sebe ima više od dvije decenije trenerskog iskustva. Kao glavni trener Memfis Grizlisa radio je od 2013. do 2016. godine i u svakoj sezoni odveo ekipu u plej-of. Najuspješniju sezonu imao je 2014/15, kada je Memfis ostvario 55 pobjeda i stigao do polufinala Zapadne konferencije.

adelman
adelman

Od 2016. do 2019. godine predvodio je Sakramento Kingse. U posljednjoj sezoni ostvario je učinak 39-43, što je u tom trenutku bio najbolji rezultat franšize u više od decenije.

Posljednjih godina radio je kao pomoćni trener Filadelfija Seventisiksersa, bio konsultant Klivlend Kavalirsa, a prethodne sezone nalazio se u stručnom štabu Doka Riversa u Milvoki Baksima, prenosi B92

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Dejv Jerger

Dejvid Adelman

Denver Nagets

Nikola Jokić

košarka

NBA

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