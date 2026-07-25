Dobar početak "orlića" – Srbija pobijedila Slovačku na startu Evropskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina uspješno je započela Evropsko prvenstvo u Italiji pobijedivši Slovačku rezultatom 94:70.

Mladi košarkaši Srbije ušli su u ovaj duel kao favoriti, ali su Slovaci u prvom poluvremenu bili za nijansu bolji protivnik, pa su otišli na 15-minutni odmor sa prednošću 38:33.

U nastavku igre "orlići" su istrčali na teren sa mnogo boljom igrom i odmah su na početku treće četvrtine napravili seriju 10:0.

Uspijevali su Slovaci da održavaju egal sa izabranicima selektora Saše Ocokoljića sve do kraja treće četvrtine, kada su srpski košarkaši započeli seriju 20:0 pri rezultatu 56:53 u korist Slovaka.

Nakon što su "orlići" došli do prednosti od 17 poena u četvrtoj četvrtini, bilo je jasno da će Srbija upisati pobjedu. Pokušali su reprezentativci Slovačke da smanje zaostatak, ali bezuspješno.

Na kraju ubjedljiva pobjeda Srbije sa 24 poena razlike (94:70) za izuzetno pozitivan početak takmičenja.

U redovima srpske reprezentacije najefikasniji bili su Đorđe Gnjato sa 15, Vuk Danilović sa 13 i Andrej Bjelić sa 12 poena.

U sljedećem kolu Srbija će odmjeriti snage sa Turskom u nedjelju od 20 časova i 30 minuta, a nakon toga uslijediće i susret protiv Danske.

(RTS)