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Lebron Džejms u novom dresu posljednji put u pohodu na peti prsten

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 10:54

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Крило Лос Анђелес Лејкерса Леброн Џејмс стоји на терену у посљедњим минутима 4. утакмице друге рунде плеј-офа НБА кошарке против Оклахома Сити Тандера, 11. маја 2026. године у Лос Анђелесу.
Foto: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Lebron Džejms će u 24. NBA sezoni nositi dres Filadelfije.

Četvorostruki šampion NBA lige potpisao je dvogodišnji ugovor vredan osam miliona dolara, prihvativši veteranski minimum kako bi Seventisiksersi zadržali roster sposoban u borbi za šampionsku titulu.

Džejms je donio odluku da se poslije sedam sezona provedenih u Los Anđeles lejkersima preseli u Filadelfiju i postane član četvrte franšize u NBA ligi.

Iako je prethodne sezone zaradio više od 52 miliona dolara, prihvatio je ugovor vredan 3,9 miliona za prvu sezonu, odnosno osam miliona dolara na dve godine, što je jedan od najvećih finansijskih ustupaka koje je napravila jedna od najvećih zvezda moderne NBA lige.

Леброн Џејмс

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Džejms je 2022. godine postao prvi aktivni NBA košarkaš koji je stekao status milijardera, a prihvatanje minimalnog ugovora predstavlja još jednu potvrdu da finansijski motiv košarkaškom superstaru nije u prvom planu.

Povratkom u Istočnu konferenciju Džejms će ponovo igrati u delu lige u kojem je proveo najveći deo karijere, ali ovoga puta kao član ekipe čije su ambicije isključivo šampionske.

Da li će Filadelfija uspeti da stigne do titule zavisiće pre svega od zdravlja Džoela Embida i ostalih igrača, kao i sposobnosti Lebrona Džejmsa da i u 41. godini nastavi da igra na najvišem nivou.

Ukoliko u tome uspe, završnica karijere jednog od najvećih košarkaša svih vremena mogla bi da dobije epilog kakav je godinama najavljivao – poslednji veliki pohod na šampionski prsten.

Леброн Џејмс

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Podsjetimo, Lebron Džejms je tokom više od dvije decenije izgradio karijeru koja ga svrstava među najveće košarkaše u istoriji sporta.

Četvorostruki je šampion NBA lige i četvorostruki najkorisniji igrač finala, a isto toliko puta osvajao je i priznanje za najkorisnijeg igrača lige.

Rekorder je NBA po ukupnom broju postignutih poena u regularnom delu sezone, 21 put je bio učesnik Ol-star utakmice, čak 21 put izabran je u idealne NBA petorke, dok je sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država osvojio tri olimpijska zlata i jednu bronzanu medalju.

Tokom karijere nastupao je za Klivlend kavalirse, Majami hit i Los Anđeles lejkerse, a titule je osvajao sa Majamijem (2012, 2013), Klivlendom (2016) i Lejkersima (2020).

(RTS)

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Filadelfija Seventisiksers

NBA

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