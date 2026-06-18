Lebron Džejms ostaje u Lejkersima?

Lebron Džejms bi, prema svemu sudeći, trebalo da ostane u Los Anđeles Lejkersima i naredne sezone.

NBA insajder Mark Džej Spirs otkrio je da se u organizaciji očekuje nastavak saradnje sa četvorostrukim MVP-jem, ali i da bi ovog ljeta u Los Anđeles mogao da stigne njegov nekadašnji saigrač Kevin Lav.

"Čujem da će se Lebron najvjerovatnije vratiti. Zanima me samo kakav će ugovor dobiti u ovoj novoj eri Lejkersa. Takođe, čujem da bi njegov bivši saigrač iz Klivlenda, Kevin Lav, mogao da se pridruži ekipi", rekao je Spirs za ESPN.

Potencijalni dolazak Lava ponovo bi spojio dvojicu igrača koji su zajedno ispisali istoriju Klivlend Kavalirsa.

Džejms i Lav dijelili su svlačionicu od 2014. do 2018. godine, a zajedno sa Kajrijem Irvingom činili su jednu od najuspješnijih velikih trojki svoje generacije.

Vrhunac saradnje stigao je 2016. godine, kada su Kavalirsi nadoknadili zaostatak od 3:1 protiv Golden Stejt Voriorsa i osvojili prvu NBA titulu u istoriji franšize.

Lebron je i u svojoj 23. NBA sezoni pokazao da je i dalje među najboljim igračima lige.

Prosječno je bilježio 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije po utakmici, uz više od 51 odsto uspješnosti šuta iz igre.

S druge strane, Lav je imao znatno manju ulogu, ali je i dalje pokazao da može da doprinese iskustvom i šutem.

U 37 nastupa prosječno je bilježio 6,7 poena i 5,8 skokova, uz 37,3 odsto pogođenih šuteva za tri poena.