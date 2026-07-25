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Tokajev predložio Putinu: Vratiti se sporazumima iz Istanbula i zamrznuti sukob

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ATV redakcija
25.07.2026 16:56

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Токајев предложио Путину: Вратити се споразумима из Истанбула и замрзнути сукоб
Foto: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Predsjednici Rusije i Kazahstana Vladimir Putin i Kasim-Žomart Tokajev održali su poseban razgovor na marginama Međuregionalnog foruma za saradnju u Omsku, javlja Sputnjik.

Teme razgovora su, između ostalog, sukob u Ukrajini, napadi Kijeva na Kaspijski naftovodni konzorcijum, kao i saradnja Moskve i Astane.

- Možda je vrijeme da se ovaj sukob zamrzne i vrati formuli iz Istanbula 2.0, pošto su tamo postignuti značajni rezultati. Naravno, uz garancije velikih sila, uključujući Rusiju. A onda možemo da krenemo napred ka dugo očekivanom miru - rekao je predsjednik Kazahstana tokom sastanka sa ruskim liderom.

Sve ovo treba zaustaviti, dodao je Tokajev.

Kazahstanski predsjednik je rekao da dobija mnogo signala iz Evrope i SAD koji se tiču ukrajinskog sukoba.

- Neću da krijem, dobijam veliki broj signala. Obavijestio sam vas o tome telefonom. Iz Evrope, SAD. Signali koji se tiču aktuelne situacije, sukoba Rusije i Ukrajine - rekao je Tokajev.

Predsednik Kazahstana je takođe naglasio da, uprkos prijedlozima, odbija da posreduje u sukobu između Rusije i Ukrajine.

- Kazahstan nije treća strana, ali istovremeno, uprkos svim prijedlozima i pozivima, kategorično odbijam da posredujem, jer znam da je Rusija velika zemlja, a ruski narod je veliki narod. I, kako kažu, oni će sami riješiti sva pitanja na dnevnom redu, bez posrednika - rekao je Tokajev.

Putin je obećao da će detaljno upoznati Tokajeva sa situacijom u Ukrajini.

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Tagovi :

Rusija

Kazahstan

Vladimir Putin

Ukrajina

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