Bivša porno glumica postala senatorka: Ima "posebnu" misiju

Bivša kolumbijska porno glumica Dejsi Alehandra Omana Ortiz, poznatija pod umjetničkim imenom Amaranta Hank, zvanično je položila zakletvu kao senatorka u Kolumbiji i tako započela novo poglavlje svoje karijere.

Ortiz je dužnost preuzela u Bogoti kao članica ljevičarske koalicije Istorijski pakt (Pacto Historico), nakon što je na ovogodišnjim izborima osvojila mandat u Senatu predstavljajući regiju Norte de Santander.

Prije nego što je ušla u svijet politike, radila je kao novinarka, a 2017. godine započela je karijeru u industriji filmova za odrasle. Dvije godine kasnije napustila je taj posao i posvetila se političkom angažmanu.

Jedan od njenih glavnih ciljeva biće unapređenje prava osoba koje stvaraju sadržaj za odrasle. Smatra da ljudi koji rade u toj industriji moraju imati zakonsku i socijalnu zaštitu kako bi bili zaštićeni od iskorištavanja.

"Ove žene su zanemarene i država ih nije zaštitila. Zbog dezinformacija, predrasuda i dvostrukih aršina, niko nije preuzeo odgovornost da ovu oblast uredi", poručila je.

Odgovorila je i na kritike onih koji smatraju da bivše porno glumice ne bi trebalo da obavljaju javne funkcije.

"Zašto žena koja je radila u industriji za odrasle ne bi mogla da se kandiduje za funkciju na koju građani biraju svoje predstavnike", upitala je.

Kao primjer navela je nekadašnju italijansku porno zvijezdu Ilonu Štaler, poznatiju kao Ćićolina, koja je svojevremeno postala poslanica u italijanskom parlamentu.

"Moje iskustvo omogućilo mi je da razumijem nejednakost, borbu za slobodu i socijalnu ekonomiju. Problem je što društvo gleda sadržaj za odrasle, ali ljudima iz te industrije uskraćuje pravo da učestvuju u donošenju odluka", zaključila je nova kolumbijska senatorka, prenosi Kliks.