Kina na udaru: Aktivirane vanredne mjere, vlasti naređuju evakuaciju

Kineski državni štab za kontrolu poplava i ublažavanje posljedica suše podigao je danas na treći nivo mjere reagovanja u provinciji Guangdong, usljed jačanja tajfuna Noul.

Istovremeno, aktiviran je četvrti nivo mjera odbrane od poplava za provincije Đangsi i Hunan, prenela je agencija Sinhua.

Očekuje se da će tajfun Noul, dvanaesti ove godine, stići do kopna na potezu između Hongkonga i Huilaija u provinciji Guangdong u periodu od subote uveče do nedelje ujutru.

Typhoon Noul is about to make landfall on the coast of Guangdong, China. A strong squall line first hit central Guangdong, bringing strong winds and heavy rain to Shenzhen and Guangzhou. pic.twitter.com/8J2JZiU90e — Jim (@yangyubin1998) July 25, 2026

Usljed uticaja tajfuna, očekuje se da će dijelovi sjeveroistočnog dijela Južnokineskog mora, istočna obala Guangdonga i estuar Biserne rijeke biti pogođeni udarima olujnog vjetra, navodi agencija.

Istovremeno, obilne padavine prognozirane su za dijelove provincija Guangdong, Hunan i Đangsi.

Kancelarija štaba i Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama održali su danas zajedničke konsultacije sa Kineskom meteorološkom upravom, Ministarstvom vodnih resursa i nadležnim organima iz devet regiona.

Na sastanku je zatražena temeljna procena situacije u vezi sa stanovništvom i ključnim objektima u područjima izloženim tajfunima, uz poziv lokalnim vlastima da što pre evakuišu meštane iz zona visokog rizika i osiguraju da niko ne ostane ugrožen.

Nadležnim službama je takođe naloženo da pojačaju procenu rizika od katastrofa i rasporede snage za spasavanje u ugroženim područjima.