Izrael eliminisao šefa policijskih snaga Hamasa

U izraelskom vazdušnom napadu u sjevernom dijelu Pojasa Gaze ubijen je šef policijskih snaga Hamasa brigadni general Abdel Naser El Makadma, saopštili su Ministarstvo unutrašnjih poslova i zdravstvna služba koje vodi ova grupa.

U saopštenju se navodi da je Makadma, poznat i kao guverner sjevernog dijela Pojasa Gaze, ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u oblasti Šeik Radvan, sjeverno od grada Gaze.

U odvojenom incidentu, u drugom izraelskom napadu ubijen je palestinski ljekar u izbjegličkom kampu Nuseirat, u centralnom dijelu enklave, rekli su medicinari.

Izraelska vojska nije komentarisala nijedan incident.

Izrael je tokom proteklih nekoliko mjeseci ubio više desetina pripadnika policijskih snaga predvođenih Hamasom, uključujući visoke zvaničnike, optužujući mnoge od njih da su pripadnici oružanog krila Hamasa koje predstavljaju neposrednu prijetnju Izraelu i njegovim snagama unutar Gaze, prenosi Srna.