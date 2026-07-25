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Užasna tragedija: Avion pao na kuću, ima mrtvih!

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 14:00

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Превод на српски (ијекавски): Припадници хитних служби на мјесту несреће након што се мали авион срушио и остао заглављен у крову породичне куће у Гандеркезеу, у Њемачкој, у суботу, 25. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Jörn Hüneke/dpa via AP

Teška avionska nesreća dogodila se danas nešto prije 11 časova u Ganderkezeu, u Njemačkoj, kada se avion srušio se na krov jedne porodične kuće. Prema navodima policije, tom prilikom je jedna osoba poginula.

Još uvijek nije jasno da li je riječ o pilotu.

Kako navode njemački mediji, glasan prasak potresao je prije podne mirnu stambenu ulicu u Ganderkezeu (okrug Oldenburg) u Donjoj Saksoniji. Mali avion je prethodno izgubio visinu i vrhom se ukoso zabio kroz crijepove u krovnu konstrukciju. Pilotska kabina je potpuno uništena, krila su se odlomila, a dijelovi olupine pali su na zemlju.

Postoje naznake da se u avionu nalazila još jedna osoba, ali ona još uvijek nije pronađena. Spasioci pomoću drona pokušavaju da je lociraju.

Porodica koja živi u kući nije se nalazila u zgradi u trenutku nesreće. Po svemu sudeći, avion je poletio iz Bremena neposredno prije nego što se dogodila nesreća.

Slike sa mjesta nesreće možete pogledati na OVOM linku.

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Tagovi :

Avionska nesreća

Njemačka

avion

tragedija

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