Užasna tragedija: Avion pao na kuću, ima mrtvih!

Autor:ATV redakcija
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Teška avionska nesreća dogodila se danas nešto prije 11 časova u Ganderkezeu, u Njemačkoj, kada se avion srušio se na krov jedne porodične kuće. Prema navodima policije, tom prilikom je jedna osoba poginula.
Još uvijek nije jasno da li je riječ o pilotu.
Ein Kleinflugzeug ist am Samstagmorgen in Ganderkesee in ein Wohnhaus gestürzt. Der Pilot soll dabei sein Leben verloren haben. Die Hausbewohner entgingen der Tragödie hingegen. https://t.co/FwnAXKcJOR pic.twitter.com/30AYWJbbjU— Blick (@Blickch) July 25, 2026
Kako navode njemački mediji, glasan prasak potresao je prije podne mirnu stambenu ulicu u Ganderkezeu (okrug Oldenburg) u Donjoj Saksoniji. Mali avion je prethodno izgubio visinu i vrhom se ukoso zabio kroz crijepove u krovnu konstrukciju. Pilotska kabina je potpuno uništena, krila su se odlomila, a dijelovi olupine pali su na zemlju.
Postoje naznake da se u avionu nalazila još jedna osoba, ali ona još uvijek nije pronađena. Spasioci pomoću drona pokušavaju da je lociraju.
En man död – och ett litet flygplan parkerade rakt i taket på ett bostadshus i Ganderkesee, Niedersachsen. Maskinen tappade höjd, gick rakt genom takpannorna och fastnade i takstolen. Cockpiten totalförstörd, vingarna avbrutna, skräp över hela gatan.— Jarl Finland (@jalle51) July 25, 2026
Räddningsstyrkorna kom i… pic.twitter.com/abUCl7X6VV
Porodica koja živi u kući nije se nalazila u zgradi u trenutku nesreće. Po svemu sudeći, avion je poletio iz Bremena neposredno prije nego što se dogodila nesreća.
Slike sa mjesta nesreće možete pogledati na OVOM linku.
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