Ignjatovićeva posjetila djecu koja ljetuju u Bečićima

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović posjetila je danas djecu koja borave na ljetovanju u Bečićima u okviru projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske".

Ignjatovićeva je istakla da djeca uživaju i da je za njih izuzetno značajno sve što im je omogućeno u okviru ovog projekta koji organizuje Javni fond za dječiju zaštitu Srpske, objavljeno je na stranici resornog ministarstva na "Instagramu".

"Ovo je jedinstveno iskustvo i za djecu i za prosvjetne radnike i drugo osoblje koje boravi sa njima, a uspomene im ostaju za cijeli život", rekla je Ignjatovićeva,

U posjeti učesnicima sedme smjene projekta bio je i direktor Javnog fonda za dječiju zaštitu Nedeljko Jović koji je zahvalio Ministarstvu i Vladi Republike Srpske za kontinuiranu podršku projektu "Socijalizacija djece Republike Srpske".

"Dječiji osmjesi i radost potvrda su da ono što radimo ima smisla i da zajedničkim radom i trudom doprinosimo da projekat traje 24 godine, na veliko zadovoljstvo naših korisnika", rekao je Jović.

Iz Fonda navode da su mališani iz Doboja, Stanara, Petrova, Prnjavora, Banjaluke, Kneževa, Bratunca i Sokoca priredili prigodan kulturno-zabavni program.

Projekat "Socijalizacija djece Republike Srpske" ove godine se realizuje u 13 smjena u periodu od 1. juna do 24. septembra.

Između ostalih, namijenjen je djeci sa hroničnim oboljenjima, posebno talentovanoj djeci, mališanima bez roditeljskog staranja, djeci iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih porodica, djeci žrtvama nasilja i trgovine djecom.

Prema riječima organizatora, cilj projekta je da se djeci koja se svakodnevno susreću sa životnim teškoćama omogući da uživaju u sitnicama i radostima koje su dostupne njihovim vršnjacima.