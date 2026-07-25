Manastir Osovica obilježava praznik Presvete Bogorodice Trojeručice

Autor:ATV redakcija
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Srpski pravoslavni manastir Osovica, kod Srpca, obilježava praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice ove svetinje. Svečanosti prisustvuje predsjednik Milorad Dodik.
Svetu arhijerejsku liturgiju služi mitropolit banjalučki Jefrem.
Svečanosti prisustvuju i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić, te veliki broj vjernika.
Manastir Osovica jedna je od najvećih pravoslavnih svetinja u Republici Srpskoj.
Iako nisu sačuvani značajniji pisani tragovi o ovom manastiru, istoričari pretpostavljaju da je ova svetinja ktitorsko djelo kralja Stefana Dragutina Nemanjića, vladara Srema, Mačve, Usore i Soli.
Od samog osnivanja u 14. vijeku, manastir je skrnavljen i razaran, ali i obnavljan, prateći i dijeleći sudbinu srpskog naroda.
U sabornoj manastirskoj crkvi posvećenoj Blagovijestima Presvete Bogorodice nalazi se jedna od najvećih srpskih svetinja - ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je dar manastira Hilandar.
U manastirskom kompleksu prije dvije godine otkriven je Spomenik u čast majke, koga je izradio vajar Vujadin Malešević na inicijativu arhimandrita Teofila, igumana manastira.
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