Uginule kokoške bačene uz put između sela Duži i Taleža kod Trebinja; Slučaj prijavljen policiji

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Uginule kokoške nesavjesno su bačene uz put između sela Duži i Taleža kod Trebinja. Nakon prijave mještana, reagovale nadležnim komunalnim i inspekcijskim službama počelo je uklanjanje uginulih životinja, na bezbjedan način.

Među tridesetak uginulih pronađeno je, na istom lokalitetu, još dvadesetak živih. Slučaj je prijavljen i Policijskoj upravi Trebinje. (RTRS)

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