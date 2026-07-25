Uginule kokoške bačene uz put između sela Duži i Taleža kod Trebinja; Slučaj prijavljen policiji

Autor:ATV redakcija
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Uginule kokoške nesavjesno su bačene uz put između sela Duži i Taleža kod Trebinja. Nakon prijave mještana, reagovale nadležnim komunalnim i inspekcijskim službama počelo je uklanjanje uginulih životinja, na bezbjedan način.
Među tridesetak uginulih pronađeno je, na istom lokalitetu, još dvadesetak živih.
Slučaj je prijavljen i Policijskoj upravi Trebinje.
(RTRS)
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