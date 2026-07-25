Snažna eksplozija u industrijskom kompleksu: Povrijeđeno 20 vatrogasaca

Dvadeset vatrogasaca prebačeno je u bolnicu nakon eksplozije tokom požara u industrijskom kompleksu u Eseksu, na jugoistoku Engleske, saopštila je vatrogasna služba.

Veliki požar izbio je juče u kompleksu zgrada u blizini Retendona, nakon čega je proglašeno vanredno stanje, a stanovnici okolnih zgrada su evakuisani.

🚨 BREAKING: Firefighters are tackling a major industrial unit blaze on Southend Road between East Hanningfield and Rettendon, Essex.



An explosion at the site (reported by some as involving a fertiliser store at Highlands Farm) was heard and felt across wide parts of Essex, with… pic.twitter.com/AkPLQV0ZmI — Diginomad (@Realist_pilled) July 24, 2026

Eksplozija se desila kada se zapalilo đubrivo uskladišteno u jednom od objekata, prenosi "Telegraf".

Četiri vatrogasca su zadobila lakše povrede, a ostali su podvrgnuti preventivnim pregledima, uključujući provjere mogućeg oštećenja sluha usljed snažne eksplozije.

Svi su kasnije pušteni iz bolnice.

U gašenju požara učestvovalo je više od 100 vatrogasaca, a eksplozija se čula gotovo 25 kilometra dalje, u Sautendu, prenosi Srna.