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Snažna eksplozija u industrijskom kompleksu: Povrijeđeno 20 vatrogasaca

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 17:59

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Снажна експлозија у индустријском комплексу: Повријеђено 20 ватрогасаца
Foto: screenshot / x

Dvadeset vatrogasaca prebačeno je u bolnicu nakon eksplozije tokom požara u industrijskom kompleksu u Eseksu, na jugoistoku Engleske, saopštila je vatrogasna služba.

Veliki požar izbio je juče u kompleksu zgrada u blizini Retendona, nakon čega je proglašeno vanredno stanje, a stanovnici okolnih zgrada su evakuisani.

Eksplozija se desila kada se zapalilo đubrivo uskladišteno u jednom od objekata, prenosi "Telegraf".

Četiri vatrogasca su zadobila lakše povrede, a ostali su podvrgnuti preventivnim pregledima, uključujući provjere mogućeg oštećenja sluha usljed snažne eksplozije.

Svi su kasnije pušteni iz bolnice.

U gašenju požara učestvovalo je više od 100 vatrogasaca, a eksplozija se čula gotovo 25 kilometra dalje, u Sautendu, prenosi Srna.

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Tagovi :

požar

Velika Britanija

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