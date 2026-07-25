Kašiković za ATV: Požar suzbijen, nema mjesta panici

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Požar koji je izbio u trebinjskom naselju Zasad je lokalizovan i uspjeli smo ga suzbiti, rekao je za ATV Dejan Kašiković, komandir TVJ Trebinje.

"Požar je izbio oko 18 časova. Brzom intervencijom vatrogasaca uspjeli smo da suzbijemo požar. Stanje je uredno, nema mjesta panici ni zabrinutosti", rekao je Kašiković. Gradovi i opštine Izbio požar u trebinjskom naselju Zasad, vatra se približila kućama

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