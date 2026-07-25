Kašiković za ATV: Požar suzbijen, nema mjesta panici

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar koji je izbio u trebinjskom naselju Zasad je lokalizovan i uspjeli smo ga suzbiti, rekao je za ATV Dejan Kašiković, komandir TVJ Trebinje.
"Požar je izbio oko 18 časova. Brzom intervencijom vatrogasaca uspjeli smo da suzbijemo požar. Stanje je uredno, nema mjesta panici ni zabrinutosti", rekao je Kašiković.
Gradovi i opštine
Izbio požar u trebinjskom naselju Zasad, vatra se približila kućama
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
49 min0
Gradovi i opštine
58 min0
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Najnovije
Trenutno na programu