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Zašto za jednom sobom u Trebinju vlada veliko interesovanje?

Autor:

Bojan Nosović
25.07.2026 19:30

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Соба Монике Белучи Требиње
Foto: ATV

Ovdje je spavala filmska diva Monika Beluči. Iako je od njenog boravka u Trebinju prošlo više od deceniju sjećanja ne blijede. U ovoj sobi Monika se smješka sa svakog zida.

Monika Beluči je ovdje boravila puna tri mjeseca, kažu da je upravo ovu sobu izabrala zbog dobrog pogleda.

Gledala je u platane i na glavno trebinjsko šetalište. Boravak u ovoj sobi platićete malo više nego u ostalim. Mnogima ne smeta jer žele baš u Monikinu sobu.

„Gosti prilikom rezervacije, koji su pročitali da je Monika bila u našem hotelu traže da budu u sobi u kojoj je Monika boravila tri mjeseca dok se snimao film Na mliječnom putu ovdje kod nas“, rekao je Irinej Đurić, Hotel Platani Trebinje.

Snimanje filma Emira Kusturice Na mliječnom putu u i oko Trebinja svi pamte iako je bilo prije više od deset godina. Posebno se pamte Monika Beluči i Sloboda Mićalović ali i brojna druga glumačka imena.

Beluči je jedan od najboljih ambasadora grada na jugu, tako renomirana filmska zvijezda mnogo je značila za turizam koji je tada bio u povoju, kažu u Turističkoj organizaciji. Monika je prijala Trebinju ali i Trebinje njoj.

„Odgovarao joj je taj stil života ta mirnoća ljudi, gostoprimstvo i tako dalje. Sjećamo se scena kada se njena dječica igraju ona tu mirno pije kafu bez da je neko uznemirava, paparaci i slično. Jednostavno mi smo njoj ostali u lijepom sjećanju, i ona je nama i neka nam se vrati ponovo“, rekao je portparol TO Trebinje, Nikola Kokić.

Šetala je Beluči pijacom i uživala u domaćim proizvodima. Zato se njen lik osim u sobi nalazi i na pijaci i to na jednom kombiju za dostavu hercegovačkih delicija.

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Tagovi :

Monika Beluči

Trebinje

glumica

Hotel Platani Trebinje

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