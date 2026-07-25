Koliko košta život i studiranje u Beogradu?

Za mnoge porodice iz unutrašnjosti studiranje u Beogradu znači da gotovo cijela jedna plata odlazi na kiriju, hranu, prevoz i ostale troškove studiranja. I dalje je najveća stavka troškova stan.

Život u većem gradu znači i veće troškove. Kada se saberu smještaj, hrana, prevoz i džeparac, mjesečni troškovi studenta dostižu oko 1.666 KM. To je gotovo jednako prosječnoj neto plati u Kruševcu.

Snježana Jovanović, osim što je sada baka, majka je tri kćerke. Već 11 godina iz prve ruke zna šta znači poslati dijete na studije u drugi grad. U oktobru ispraća treću kćerku u Beograd.

Snježana Jovanović ističe da ih to finansijski iscrpljuje.

„Mnogo nas iscrpljuje finansijski, skoro cijela jedna plata ode na te troškove, prosvjetarske plate nisu velike. Imamo sreću što stanujemo u tetkinom stanu, pa plaćamo samo režije, Infostan i struju. Hranu šaljemo, spremamo od kuće, šaljemo autobusom ili kada ide neki prijatelj. Snalazimo se, dovijamo se“, kaže Jovanovićeva.

Prvi udar na budžet je smještaj. Inflacija je i ove godine uticala na cijene stanova, kažu agenti za nekretnine, ali povećanje nije bilo veliko. Za roditelje je i najmanje poskupljenje dodatni pritisak na kućni budžet.

Prilikom iznajmljivanja stana potrebno je odmah izdvojiti oko 1.000 evra za prvu kiriju i depozit, a u pojedinim slučajevima i za agencijsku proviziju.

Garsonjere po povoljnim cijenama

Dušan Mikulovski, agent za nekretnine, navodi da se garsonjere i dalje mogu naći po povoljnim cijenama.

„Garsonjere se zaista i dalje mogu naći za nekih 350 ili 400 evra na širem području Beograda. Cijena zavisi od toga kakav je stan, gdje se nalazi i kako je opremljen. Stanovi koji mogu da prime dvoje ljudi, odnosno cimere, ipak moraju imati odvojen prostor jer ne mogu biti u jednoj prostoriji. Oni se već mogu naći po cijenama od 450 do 600 evra“, objašnjava Mikulovski.

Najjeftiniji smještaj u studentskom domu

Najpovoljnije prolaze oni koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu. Ove godine će oko 9.000 studenata za dom izdvajati između 25 i 47 KM mjesečno, u zavisnosti od kategorije smještaja.

Goran Minić, direktor Ustanove Studentski centar „Beograd“, kaže da prosječan student mjesečno izdvaja značajna sredstva za smještaj i ishranu.

„Neki prosjek je da student na mjesečnom nivou za smještaj i ishranu izdvaja između 80 i 90 evra, a u nekim prvim kategorijama i do 100 evra. To je mjesečni iznos koji je budžetskom studentu potreban kako bi u Beogradu i stanovao i hranio se. Taj iznos studenti mogu zaraditi za dva ili tri dana rada preko studentske zadruge, kako bi rasteretili budžete roditelja“, navodi Minić.

Stanovanje nije jedini veliki izdatak. Kada bi student svakodnevno sam kupovao namirnice i pripremao obroke, za ishranu bi mjesečno trebalo da izdvoji oko 666 KM.

Studentska menza i dalje je najisplativije rješenje. Za tri obroka budžetski studenti izdvajaju svega oko 4,43 KM dnevno.

Koliko košta obrok u menzi

Goran Minić, direktor Ustanove Studentski centar „Beograd“, precizira iz čega se sastoji dnevni obrok.

„Cijena ishrane na dnevnom nivou, koja obuhvata doručak, ručak i večeru, iznosi oko 4,43 KM. Doručak košta oko 0,93 KM, večera 1,50 KM, a ručak oko dvije KM. Ručak se sastoji od supe ili čorbe koja je tog dana na meniju, glavnog jela, mesa ili variva, salate, hljeba i deserta“, kaže Minić.

Kada se svi troškovi saberu, potrebno je izdvojiti od oko 300 do 900 evra mjesečno, u zavisnosti od toga da li student živi u domu ili iznajmljuje stan.

Međutim, račun nije konačan jer roditelji svakog mjeseca izdvajaju novac i za prevoz, skripte, knjige i džeparac.

Troškovi su veliki, ali se zaborave, kažu roditelji. Uvijek je zadovoljstvo kada djeca ostvare svoje ciljeve, a to je računica koja se ne može izraziti brojevima.

(RTS)