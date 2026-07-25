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Jedinstven slučaj kod Banjaluke: Da li ste čuli za trešnje uzgojene u saksijama?

Autor:

Zorica Petković
25.07.2026 19:28

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Трешње у саксијама
Foto: ATV

Nevenko Granolić, dugogodišnji je organski proizvođač povrća. Na njegovom imanju nalaze se najsavremeniji, automatizovani plastenici, ali kada se povrće obere, plastenici su mjesecima prazni.

Došao je na ideju da upravo u njima jedan dio godine uzgaja trešnje, voće koje jedne godine rodi pa prerodi, a druge je obere mraz i hladnoća. Sadnice je, priča, nabavio u Grčkoj.

„ Onda sam tražio te sorte koje imaju ranu epohu dozrijevanja . Izabrao sam sorte nimbus, svič arijana i red pacifik tako da imamo te tri sorte koje su nove , nisu iz BiH pa moramo da ispitamo kako će se ponašati u tim uslovima , na supstratima“, rekao nam je Nevenko Granolić, organski proizvođač.

Trešnje su zasađene zimus i u odličnom su stanju.

Na ovoj lokaciji u banjalučkom naselju Motike zasađeno je oko 1000 stabala trešanja. Prvi rod očekuje se na proljeće.

Resorno ministarstvo prepoznalo je Nevenkov poduhvat kao inovaciju koju bi i finansijski trebalo podržati. Podršku su mu pružili i stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta.

„ To je jedna novina, ne samo za nas ovdje. Mislim da je prvi zasad u Evropi za koji mi znamo i sa kojim kontaktiramo je na Univerzitetu u Norveškoj gdje su radili na mnogo manjem obimu u plastičnim vrećama , gdje je trešnja bila u plasteniku, nije se nikad iznosila. Rezultati su bili zadovoljavajući, prinos je bio dobar tako da smo u kontaktu sa tim istraživačima i pokušavamo da njihova iskustva prenesemo i kod nas“, rekao je prof. dr Miljan Cvetković, Poljoprivredni fakultet UNIBL.

O prinosima je za sada teško govoriti jer je u pitanju organski uzgoj, a uz to su prisutni drugi izazovi. Na organskima trešnjama u saksijama obavljena je i ljetnja rezidba. Čeka se samo zahlađenje i njihova selidba u plastenike.

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Tagovi :

Nevenko Granolić

trešnje u saksijama

Poljoprivreda

Motike

Banjaluka

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