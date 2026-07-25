Jedinstven slučaj kod Banjaluke: Da li ste čuli za trešnje uzgojene u saksijama?

Nevenko Granolić, dugogodišnji je organski proizvođač povrća. Na njegovom imanju nalaze se najsavremeniji, automatizovani plastenici, ali kada se povrće obere, plastenici su mjesecima prazni.

Došao je na ideju da upravo u njima jedan dio godine uzgaja trešnje, voće koje jedne godine rodi pa prerodi, a druge je obere mraz i hladnoća. Sadnice je, priča, nabavio u Grčkoj.

„ Onda sam tražio te sorte koje imaju ranu epohu dozrijevanja . Izabrao sam sorte nimbus, svič arijana i red pacifik tako da imamo te tri sorte koje su nove , nisu iz BiH pa moramo da ispitamo kako će se ponašati u tim uslovima , na supstratima“, rekao nam je Nevenko Granolić, organski proizvođač.

Trešnje su zasađene zimus i u odličnom su stanju.

Na ovoj lokaciji u banjalučkom naselju Motike zasađeno je oko 1000 stabala trešanja. Prvi rod očekuje se na proljeće.

Resorno ministarstvo prepoznalo je Nevenkov poduhvat kao inovaciju koju bi i finansijski trebalo podržati. Podršku su mu pružili i stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta.

„ To je jedna novina, ne samo za nas ovdje. Mislim da je prvi zasad u Evropi za koji mi znamo i sa kojim kontaktiramo je na Univerzitetu u Norveškoj gdje su radili na mnogo manjem obimu u plastičnim vrećama , gdje je trešnja bila u plasteniku, nije se nikad iznosila. Rezultati su bili zadovoljavajući, prinos je bio dobar tako da smo u kontaktu sa tim istraživačima i pokušavamo da njihova iskustva prenesemo i kod nas“, rekao je prof. dr Miljan Cvetković, Poljoprivredni fakultet UNIBL.

O prinosima je za sada teško govoriti jer je u pitanju organski uzgoj, a uz to su prisutni drugi izazovi. Na organskima trešnjama u saksijama obavljena je i ljetnja rezidba. Čeka se samo zahlađenje i njihova selidba u plastenike.