Logo

Mirošnik: Ukrajinski napad na turističke kampove je ratni zločin

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 16:16

Komentari:

0
Мирошник: Украјински напад на туристичке кампове је ратни злочин
Foto: Investigative Committee of Moscow

Ukrajinski napad na turističke kampove u regiji Zaporožja je ratni zločin, izjavio ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova nadležan za praćenje zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik.

"U Kirilovki je počinjen ratni zločin, za koji odgovornost već preuzima glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga, rusofob Mihailo Drapatij, koji je nedavno postavljen na tu funkciju", rekao je Mirošnik za agenciju RIA Novosti.

Запорожје

Svijet

Jeziv zločin: Napad na odmaralište, među poginulima i djeca - Rusija optužila Kijev

On je istakao da rusko Ministarstvo spoljnih poslova trenutno prikuplja informacije o ukrajinskim udarima na turističke kampove, koje treba dostaviti međunarodnim tijelima, prenosi Srna.

Ukrajinske snage su tokom prošle noći koristile bespilotne letjelice za napad na kampove za odmor u naselju Kirilovka.

Guverner Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki rekao je da je poginulo osam osoba, uključujući dvoje djece, a 14 povrijeđeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Zaporožje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дим се диже док се шумски пожар шири у близини Хојо де Пинареса, у покрајини Мадрид, у Шпанији, у суботу, 25. јула 2026. године.

Svijet

Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrom, evakuisano više od 267.000 ljudi

3 h

0
Језиви призори са мјеста несреће: Аутобус из БиХ ударио у два возила на аутопуту, 15 повријеђених

Svijet

Jezivi prizori sa mjesta nesreće: Autobus iz BiH udario u dva vozila na autoputu, 15 povrijeđenih

3 h

0
Кина на удару: Активиране ванредне мјере, власти наређују евакуацију

Svijet

Kina na udaru: Aktivirane vanredne mjere, vlasti naređuju evakuaciju

3 h

0
Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

Svijet

Izrael eliminisao šefa policijskih snaga Hamasa

3 h

1

  • Najnovije

18

58

Centralne vijesti, 25.07.2026.

18

57

Ivana Španović šampionka Srbije!

18

42

Kašiković za ATV: Požar suzbijen, nema mjesta panici

18

31

Krvoproliće u ljetovalištu: Poginulo 11 ljudi, među njima i djeca

18

29

Trend koji je postao problem: Okupljanja mladih sve češće završavaju pucnjavama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima