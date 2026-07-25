Ukrajinski napad na turističke kampove u regiji Zaporožja je ratni zločin, izjavio ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova nadležan za praćenje zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik.

"U Kirilovki je počinjen ratni zločin, za koji odgovornost već preuzima glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga, rusofob Mihailo Drapatij, koji je nedavno postavljen na tu funkciju", rekao je Mirošnik za agenciju RIA Novosti.

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On je istakao da rusko Ministarstvo spoljnih poslova trenutno prikuplja informacije o ukrajinskim udarima na turističke kampove, koje treba dostaviti međunarodnim tijelima, prenosi Srna.

Ukrajinske snage su tokom prošle noći koristile bespilotne letjelice za napad na kampove za odmor u naselju Kirilovka.

Guverner Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki rekao je da je poginulo osam osoba, uključujući dvoje djece, a 14 povrijeđeno.