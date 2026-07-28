Naučnici istraživali vezu između kanabisa i stresa: Otkrili vezu sa kortizolom

Iako se kanabis često smatra sredstvom za ublažavanje stresa, novi dokazi sa Državnog univerziteta Oregon ukazuju na to da redovna upotreba može imati suprotan efekat. Naučnici su detaljnije ispitali vezu između kanabisa i stresa nakon što su prethodne studije sugerisale da droga može povećati, a ne smanjiti nivo stresa, izvještava Science Alert .

Viši nivoi kortizola ujutru

Tim se fokusirao na hipotalamus-hipofizno-nadbubrežnu (HPA) osu, ključni sistem odgovora na stres koji kontroliše lučenje kortizola. Rezultati, objavljeni u časopisu „ Kanabis“, pokazuju da ljudi koji redovno konzumiraju kanabis imaju viši nivo hormona odmah nakon buđenja.

„Naše istraživanje sugeriše da nivoi kortizola nakon buđenja mogu poslužiti kao neurobiološki marker problematične upotrebe kanabisa. Ovu povezanost treba dalje istražiti“, kaže Anita Červenka, neuronaučnica ponašanja.

Metodologija istraživanja

Studija je obuhvatila 39 redovnih korisnika kanabisa i 43 korisnika koji to nisu ili rijetko koriste. Učesnici su dali uzorke pljuvačke odmah po buđenju, 30 minuta kasnije i u 21 čas tokom dva radna dana.

Nivoi kortizola su mjereni u uzorcima, a učesnici su takođe popunili upitnike o subjektivnim osjećajima stresa, kvalitetu sna i simptomima mentalnog zdravlja.

Društvo Zaplijenjen kanabis vrijedan nekoliko miliona

Istraživači su bili posebno zainteresovani za reakciju buđenja kortizola (CAR), ili jutarnji porast nivoa hormona. Smatra se da je to prirodna reakcija kojom se tijelo priprema za dan. „CAR je porast kortizola koji svi ljudi doživljavaju ujutru, dostižući vrhunac oko 30 minuta nakon buđenja“, objašnjava Červenka.

Slično povećanje, ali viši početni nivo

Glavni zaključak studije je da je povećanje kortizola bilo slično u obje grupe u roku od 30 minuta nakon buđenja. Međutim, redovni korisnici kanabisa imali su više početne nivoe kortizola. Ovi rezultati su samo studija presjeka i ne dokazuju uzročno-posljedičnu vezu.

Takođe je važno uzeti u obzir da veza između kanabisa i stresa može biti dvosmjerna - ljudi pod većim stresom mogu češće koristiti kanabis i obrnuto. Uprkos ovim upozorenjima, nalazi pokreću nova pitanja o dugoročnim efektima droge na organizam, jer povišen kortizol može doprinijeti anksioznosti i srčanim oboljenjima.

Potrebna su dalja istraživanja

„Morali bismo da pratimo iste grupe ljudi tokom dužeg vremenskog perioda da bismo razumjeli bilo kakvu uzročno-posljedičnu vezu. Međutim, smatramo da ovo pruža važnu polaznu tačku“, kaže Červenka. Kontekst studije je porast konzumacije kanabisa, vođen legalizacijom i sve većom dostupnošću.

Podaci iz SAD pokazuju da je 29 odsto mladih između 19 i 30 godina koristilo kanabis u posljednjih mjesec dana, što je skoro dvostruko više nego prije 20 godina. Slika je dodatno komplikovana jer je slična studija s početka godine pokazala da je hronična konzumacija kanabisa povezana sa nižim CAR-om.

„Prethodne studije drugih istraživača su otkrile da je CAR oslabljen kod čestih korisnika kanabisa, ali nismo dobili isti rezultat. To sugeriše da postoje brojne nijanse koje bi mogle biti povezane sa analitičkim strategijama i karakteristikama uzoraka“, zaključuje Červenka.

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