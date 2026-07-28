Dolazak Lebrona izazvao finansijski zemljotres, cijene ulaznica otišle u nebo

Lebron Džejms je prije nekoliko dana zvanično potvrdio da će u naredne dvije godine igrati za Filadelfija seventisikserse.

On je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan osam miliona dolara. Ipak, izvjesno je da će sam dolazak Džejmsa donijeti veliku ekonomsku korist Filadelfiji.

Prema prvim procjenama revizorskih kuća, dolazak najboljeg strijelca u istoriji NBA lige mogao bi donijeti prihod između 250 i 430 miliona dolara.

Prvi efekti već su vidljivi i kod samih Siksersa. Sezonske ulaznice za novu sezonu su rasprodate, dok cijene pojedinačnih ulaznica neprestano rastu otkako je vijest objavljena.

Poređenja radi, prosječna cijena ulaznice u Eksfiniti mobajl areni (Xfinity Mobile Arena) prošle sezone iznosila je 68 dolara. Sada, za prvu pripremnu utakmicu protiv Seltiksa, koja će biti odigrana 17. oktobra, najjeftinija ulaznica košta 283 dolara, iako još nije potvrđeno da li će Džejms uopšte igrati.

Interesovanje publike dodatno je podstaknuto činjenicom da su Siksersi, pojačani i dolaskom Džejlena Brauna, postali jedan od kandidata za titulu prvaka.

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