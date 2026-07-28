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Ukrajinci izvršili jedan od najvećih napada na Moskvu u posljednje dvije godine

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ATV redakcija
28.07.2026 10:14

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На овој фотографији коју је уступила прес-служба 93. засебне механизоване бригаде „Холодни Јар“ украјинске војске, а која је снимљена у уторак, 14. јула 2026. године, украјински војник управља FPV дроном како би гађао руске положаје у близини града Краматорска на линији фронта, у Доњецкој области у Украјини.
Foto: Tanjug/IrynaRybakova/Ukraine'sMechanizedBrigade/AP

Ukrajinci su tokom noći izvršili jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu u posljednje dvije godine, procijenio je TASS na osnovu podataka koje je objavio gradonačelnik ruske prijestonice Sergej Sobjanin.

Prema njegovim riječima, više od 390 dronova poslato je ka Moskovskoj oblasti u periodu između 21.30 i 7.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

"Većinu su neutralizovale jedinice protivvazdušne odbrane dalje od Moskve, dok je 81 dron uništen nadomak ruske prijestonice", naveo je Sobjanin na platformi "Maks", prenosi Srna.

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Ukrajina

Rusija

Sukob

Napad dronovima

Moskva

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