Američki vojnik u Velikoj Britaniji optužen za višestruka silovanja

Američki pilot Džejms Lubo, optužen za niz silovanja i seksualnih napada na žene u Engleskoj, izbjegao je britansku pravdu nakon što je policija u Safoku predala istragu američkoj vojsci, piše Gardijan .

Lubo je prošle godine u Majamiju osuđen na pet godina zatvora zbog seksualnog napada na ženu u američkoj vojnoj bazi RAF Mildenhol u Engleskoj. Nakon puštanja iz zatvora, biće pod nadzorom još 20 godina.

Američki tužioci su tvrdili da je Lubo napao ukupno šest žena u istočnoj Engleskoj 2019. godine. Njegovo ponašanje su opisali kao „uznemirujući, zastrašujući i opasan“ obrazac napada na žene koje su spavale, bile pijane ili u nesvjesti.

Dvije Britanke su prijavile da su bile drogirane i silovane

Slučaj je pokrenuo pitanje zašto britanska policija nije sprovela istragu protiv njega. Dve Britanke su u avgustu 2019. godine prijavile policiji Safoka da su ih Lubo i još jedan američki pilot drogirali i silovali nakon što su izašli u noćni klub.

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Prema sudskim dokumentima, sastali su se u klubu u Beri Sent Edmundsu. Vazduhoplovci su im ponudili prevoz kući, ali su ih umjesto toga odveli u bazu Mildenhol, u Luboovu sobu. Žene su rekle da su tamo pile vino i liker, a sljedeće čega se sjećaju je da su se ujutru probudile, gole i zbunjene.

Obje su vjerovale da su silovane. Policija Safoka je pokrenula istragu, ali je samo 11 dana kasnije slučaj predala američkoj vojnoj policiji.

Osuđen samo nekoliko godina kasnije u SAD

Lubou je prvo suđeno pred američkim vojnim sudom zbog napada na američkog vojnika u vazduhoplovnoj bazi Mildenhol. Slučaj je završen 2020. godine oslobađajućom presudom. Iste godine je otpušten iz američkog vazduhoplovstva, ali pod „časnim uslovima“, uprkos nizu disciplinskih prekršaja.

Vratio se u SAD 2021. godine. Osuđen je tek nakon istrage FBI-ja, kada je njegova DNK povezana sa tragom pronađenim u slučaju 19-godišnjeg američkog vojnika. Prema sudskim dokumentima, Lubo je noću ušao kroz prozor u njenu zaključanu sobu i seksualno je napao dok je spavala.

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Američki tužioci na sudu su takođe naveli druge optužbe iz Engleske, tvrdeći da je Lubo krenuo u „nasilnički pohod“ u Safoku 2019. godine i ponašao se kao da može nekažnjeno da napada žene.

Britanska policija sada preispituje odluku

Prema sporazumu između SAD i Velike Britanije, američka vojska može preuzeti istragu ako je žrtva pripadnik američkih snaga ili ako je vojnik počinio zločin u vršenju dužnosti. Međutim, tri Luboove navodne žrtve bile su Britanke, a napadi, prema optužbama, nisu se dogodili dok je on bio na dužnosti.

Policija Safoka je odbila da detaljno objasni Gardijanu zašto je slučaj predala američkoj vojnoj policiji. Rekli su da sada preispituju proceduru za donošenje takvih odluka i praksu prenošenja slučajeva uopšte.

Gardijan piše da je Luboov slučaj dio šireg problema u kojem su američki vojnici optuženi za teške zločine u Britaniji izbjegli britanski pravosudni sistem jer je lokalna policija prepustila istrage američkoj vojnoj policiji.

(indeks)