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Snažan zemljotres pogodio Japan, izdata upozorenja

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 10:22

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Foto: Printscreen/Youtube/Rich DeMuro

Nakon zemljotresa izdato je upozorenje na cunami, uz mogućnost talasa visine do jednog metra. Japanska vlada istovremeno je izdala hitna upozorenja za više prefektura na ostrvu Kjušu, uključujući Kumamoto, Nagasaki, Kagošimu, Fukuoku, Sagu, Oitu i Mijazaki.

Snažan zemljotres magnitude 7,1 pogodio je u utorak jug Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija (JMA). Epicentar zemljotresa bio je u prefekturi Kumamoto, na ostrvu Kjušu.

Nakon podrhtavanja obustavljen je željeznički saobraćaj, uključujući i brze šinkansen vozove, saopštio je operater JR Kjušu.

Iz kompanije Kjušu elektrik pauer (Kyushu Electric Power) saopštili su da za sada nema izvještaja o nepravilnostima u nuklearnim elektranama Sendai i Genkai.

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Japan

Zemljotres

cunami

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