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Japan pogodio zemljotres jačine 7,1 stepeni, izdato upozorenje na cunami

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ATV redakcija
28.07.2026 10:15

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Цунами је лучки талас или у слободном преводу заливски талас или сеизмички морски талас, означава појаву великих таласа, велике кинетичке енергије, разорног механичког дејства на приобаље.
Foto: pexels/Ray Bilcliff

Jak zemljotres jačine 7,1 stepen Rihterove skale pogodio je japansko ostrvo Kjušu, saopštila je japanska seizmološka agencija. Izdato je upozorenje na cunami.

Epicentar zemljotresa bio je na ostrvu Kjušu na jugu zemlje, na dubini od 10 kilometara i udaljen 25 kilometara od grada Kumamota, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, osetilo se ljuljanje koje je trajalo nekoliko sekundi.

(sputnik srbija)

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Japan

Zemljotres

cunami

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