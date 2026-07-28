Japan pogodio zemljotres jačine 7,1 stepeni, izdato upozorenje na cunami

Jak zemljotres jačine 7,1 stepen Rihterove skale pogodio je japansko ostrvo Kjušu, saopštila je japanska seizmološka agencija. Izdato je upozorenje na cunami.

Epicentar zemljotresa bio je na ostrvu Kjušu na jugu zemlje, na dubini od 10 kilometara i udaljen 25 kilometara od grada Kumamota, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, osetilo se ljuljanje koje je trajalo nekoliko sekundi.

(sputnik srbija)