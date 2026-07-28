FK Borac dobija pojačanje u veznom redu

Fudbaleri banjalučkog Borca privode kraju završne pripreme za revanš utakmicu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu koja ih u četvrtak očekuje u Kišinjevu protiv moldavskog Petrokuba.

Za to vrijeme klupsko rukovodstvo ima pune ruke posla

Nije tajna da je sportski sektor FK Borac tokom prelaznog roka ciljao pojačanje u veznom redu, a prema saznanjima ATV-a, ugovor je spreman za novog igrača.

Proteklih nekoliko dana u Platonovoj su bili na stalnoj vezi sa igračem koji bi trebalo da predstavlja veliko pojačanje u veznom redu, a kako stvari stoje, ugovor bi mogao da bude potpisan danas u večernjim časovima.

Dogovor je načelno postignut i ostalo je da se usaglasi još nekoliko sitnica koje ne bi trebalo da predstavljaju veći problem, pa bi tako FK Borac trebalo da dobije novo lice u igračkom kadru.