FK Borac dobija pojačanje u veznom redu

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri banjalučkog Borca privode kraju završne pripreme za revanš utakmicu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu koja ih u četvrtak očekuje u Kišinjevu protiv moldavskog Petrokuba.
Za to vrijeme klupsko rukovodstvo ima pune ruke posla
Nije tajna da je sportski sektor FK Borac tokom prelaznog roka ciljao pojačanje u veznom redu, a prema saznanjima ATV-a, ugovor je spreman za novog igrača.
Proteklih nekoliko dana u Platonovoj su bili na stalnoj vezi sa igračem koji bi trebalo da predstavlja veliko pojačanje u veznom redu, a kako stvari stoje, ugovor bi mogao da bude potpisan danas u večernjim časovima.
Dogovor je načelno postignut i ostalo je da se usaglasi još nekoliko sitnica koje ne bi trebalo da predstavljaju veći problem, pa bi tako FK Borac trebalo da dobije novo lice u igračkom kadru.
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