Bespomoćnog mladića tukli, gazili i vukli po putu u centru grada

Uznemirujući video-snimak, koji se posljednjih sati širi društvenim mrežama, prikazuje napad na mladića koji leži na kolovozu. Na snimku se vidi više osoba okupljenih oko njega, dok ga jedna osoba udara nogama, gazi i vuče po putu.

Događaj se, prema dostupnim informacijama, dogodio tokom noći sa subote na nedjelju u Zajčevoj ulici, u centru Slavonskog Broda.

Prema svemu sudeći, napadu je prethodio fizički sukob, nakon kojeg je jedna osoba pala na kolovoz. Na snimku se zatim vidi nastavak napada na mladića koji leži na tlu.

U blizini napadača nalazilo se još nekoliko osoba, a jedna od njih je u jednom trenutku pokušala da prekine udaranje.

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Povrijeđeni mladić je, prema nezvaničnim informacijama, prevezen u Opštu bolnicu „Dr Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Zasad nije poznato kakve je povrede zadobio niti kako će slučaj biti pravno kvalifikovan.

Nezvanično se saznaje da policijski službenici intenzivno rade na utvrđivanju identiteta svih učesnika i rekonstrukciji događaja. Prema istim informacijama, osoba koja se na snimku posebno ističe u napadu navodno je maloljetna i još nije navršila 18 godina.

Od Policijske uprave brodsko-posavske biće zatražena zvanična informacija o događaju, povredama napadnutog mladića, broju uključenih osoba i toku kriminalističke istrage.

Zbog uznemirujućeg sadržaja, video nećemo dijeliti na našim platformama.

(sbonline)