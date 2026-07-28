Logo

Bespomoćnog mladića tukli, gazili i vukli po putu u centru grada

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 11:50

Komentari:

0
Беспомоћног младића тукли, газили и вукли по путу у центру града
Foto: Printscreen/SBonline

Uznemirujući video-snimak, koji se posljednjih sati širi društvenim mrežama, prikazuje napad na mladića koji leži na kolovozu. Na snimku se vidi više osoba okupljenih oko njega, dok ga jedna osoba udara nogama, gazi i vuče po putu.

Događaj se, prema dostupnim informacijama, dogodio tokom noći sa subote na nedjelju u Zajčevoj ulici, u centru Slavonskog Broda.

Prema svemu sudeći, napadu je prethodio fizički sukob, nakon kojeg je jedna osoba pala na kolovoz. Na snimku se zatim vidi nastavak napada na mladića koji leži na tlu.

U blizini napadača nalazilo se još nekoliko osoba, a jedna od njih je u jednom trenutku pokušala da prekine udaranje.

Полиција-МУП РС

Hronika

Bijeljincu oduzet ”porše” zbog obijesne vožnje

Povrijeđeni mladić je, prema nezvaničnim informacijama, prevezen u Opštu bolnicu „Dr Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Zasad nije poznato kakve je povrede zadobio niti kako će slučaj biti pravno kvalifikovan.

Nezvanično se saznaje da policijski službenici intenzivno rade na utvrđivanju identiteta svih učesnika i rekonstrukciji događaja. Prema istim informacijama, osoba koja se na snimku posebno ističe u napadu navodno je maloljetna i još nije navršila 18 godina.

Od Policijske uprave brodsko-posavske biće zatražena zvanična informacija o događaju, povredama napadnutog mladića, broju uključenih osoba i toku kriminalističke istrage.

Zbog uznemirujućeg sadržaja, video nećemo dijeliti na našim platformama.

(sbonline)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slavonski Brod

Tuča

Nasilje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Море је велика слана водена површина која је дио океана и која је најчешће дјелимично окружена копном.

Region

Izlile se fekalije na poznatoj plaži, ispod elitnog naselja: "Neko to radi namjerno"

4 h

0
Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.

Region

Uhapšen pedofil koji je fotografisao djecu na plaži: Užas u Hrvatskoj

14 h

0
врућина топлота

Region

Vrućina bi štetno mogla djelovati: Od petka novi toplotni talas u Hrvatskoj

14 h

0
Crna Gora more

Region

Turisti u Crnoj Gori na meti prevaranata: Evo šta je u pitanju

15 h

0

  • Najnovije

12

54

Više od 50 ljudi povrijeđeno u zemljotresu u Japanu

12

50

Peskov: Teroristička prijetnja iz Kijeva mora biti eliminisana

12

46

Pripadnici PU Istočno Sarajevo u akciji dobrovoljnog davanja krvi

12

43

Uprava "Elektrodistribucije" Pale odbacila Božovićeve tvrdnje o poslovanju

12

39

Banjaluka "raskopana" na svakom ćošku: Gdje je kraj?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima