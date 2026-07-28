Uhapšen Bijeljinac, za pet dana ukrao tri automobila

Autor:ATV redakcija
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Bijeljinska policija uhapsila je B.T. iz tog grada zbog sumnje da je ukrao tri automobila, koji su pronađeni i vraćeni vlasnicima.
U PU Bijeljina navode da je B.T. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela krađa, te oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.
”Osumnjičeni je u proteklih pet dana na području Grada Bijeljina ukrao tri putnička automobila. Efikasnim radom na terenu, policijski službenici su pronašli sva vozila i vratili ih vlasnicima”, saošptila je PU Bijeljina.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta protiv B.T. dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
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