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Uhapšen Bijeljinac, za pet dana ukrao tri automobila

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 12:03

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Ухапшен Бијељинац, за пет дана украо три аутомобила
Foto: ATV

Bijeljinska policija uhapsila je B.T. iz tog grada zbog sumnje da je ukrao tri automobila, koji su pronađeni i vraćeni vlasnicima.

U PU Bijeljina navode da je B.T. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela krađa, te oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

”Osumnjičeni je u proteklih pet dana na području Grada Bijeljina ukrao tri putnička automobila. Efikasnim radom na terenu, policijski službenici su pronašli sva vozila i vratili ih vlasnicima”, saošptila je PU Bijeljina.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta protiv B.T. dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

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Tagovi :

hapšenje

krađa auta

Bijeljina

PU Bijeljina

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