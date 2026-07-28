Uprava "Elektrodistribucije" Pale odbacila Božovićeve tvrdnje o poslovanju

Uprava "Elektrodistribucije" Pale odbacila je kao neistinite tvrdnje načelnika Istočne Ilidže Marinka Božovića o poslovanju ovog preduzeća, ističući da zvanični izvještaji potvrđuju stabilno i pozitivno poslovanje, racionalno trošenje sredstava i kontinuirana ulaganja u distributivnu mrežu.

U saopštenju "Elektrodistribucije" Pale navodi se da su, zbog objektivnog informisanja javnosti, bili dužni da reaguju na brojne neistine i proizvoljne optužbe koje je Božović iznio u jučerašnjem istupu.

Iz ovog preduzeća ističu da su zvanični izvještaji o poslovanju u posljednjih šest godina potpuno transparentni i podložni svim zakonom predviđenim kontrolama, te da nedvosmisleno potvrđuju domaćinsko i odgovorno upravljanje preduzećem.

U saopštenju se navodi da su u tom periodu značajno smanjeni operativni troškovi i racionalizovana potrošnja, dok su sredstva usmjeravana u obnovu i modernizaciju distributivne mreže.

"Jedan od primjera takvog pristupa jeste činjenica da preduzeće godinama nije nabavljalo nova službena vozila, već su sva sredstva direktno ulagana u infrastrukturu i terenski rad", ističe se u saopštenju.

Iz "Elektrodistribucije" Pale navode da se ostvarena dobit ne troši na luksuz ili lične interese, već se kroz investicione projekte vraća građanima.

U saopštenju dodaju da su sredstva, koja su mogla biti utrošena za nabavku novih službenih vozila, usmjerena u donacije, iako je službeno vozilo direktora staro 14 godina i prešlo je više od pola miliona kilometara.

Iz ovog preduzeća upitali su Božovića zašto nije prisustvovao prezentacijama rezultata poslovanja, koje su, kako navode, bile otvorene za javnost, te poručili da su vrata "Elektrodistribucije" otvorena za sva pitanja i razgovor.

U saopštenju se ističe da će "Elektrodistribucija" Pale nastaviti da posluje u interesu građana i ulaže u razvoj elektroenergetske mreže, prenosi Srna.