Kružni tok na Palama zvanično otvoren za saobraćaj

Autor:ATV redakcija
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Najviše rukovodstvo Republike Srpske danas je na Palama zvanično otvorilo novoizgrađeni kružni tok, vrijedan 997.000 KM sa PDV-om.
Funkcionalnost raskrsnice ozvaničili su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, rukovodstvo Grada Istočno Sarajevo i opštine Pale.
Svečanom puštanju u saobraćaj novoizgrađene kružne raskrsnice prisustvovali su i narodni poslanik Aco Stanišić i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
Za izgradnju kružne raskrsnice dvije trećine sredstava obezbijedio je Grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos izdvojila Vlada Republike Srpske.
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