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Kružni tok na Palama zvanično otvoren za saobraćaj

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 13:40

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Пале отварање кружног тока 28.7.2026
Foto: Srna

Najviše rukovodstvo Republike Srpske danas je na Palama zvanično otvorilo novoizgrađeni kružni tok, vrijedan 997.000 KM sa PDV-om.

Funkcionalnost raskrsnice ozvaničili su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, rukovodstvo Grada Istočno Sarajevo i opštine Pale.

Svečanom puštanju u saobraćaj novoizgrađene kružne raskrsnice prisustvovali su i narodni poslanik Aco Stanišić i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Za izgradnju kružne raskrsnice dvije trećine sredstava obezbijedio je Grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos izdvojila Vlada Republike Srpske.

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Tagovi :

Pale

Kružni tok

Republika Srpska

saobraćaj

Istočno Sarajevo

Milorad Dodik

Komentari (1)

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