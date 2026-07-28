Kružni tok na Palama zvanično otvoren za saobraćaj

Najviše rukovodstvo Republike Srpske danas je na Palama zvanično otvorilo novoizgrađeni kružni tok, vrijedan 997.000 KM sa PDV-om.

Funkcionalnost raskrsnice ozvaničili su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, rukovodstvo Grada Istočno Sarajevo i opštine Pale.

Svečanom puštanju u saobraćaj novoizgrađene kružne raskrsnice prisustvovali su i narodni poslanik Aco Stanišić i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Za izgradnju kružne raskrsnice dvije trećine sredstava obezbijedio je Grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos izdvojila Vlada Republike Srpske.