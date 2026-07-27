Sabor tradicije i zajedništva: U Gornjim Srđevićima otvoren novi Društveni dom

Gornji Srđevići kod Srpca u nedjelju su bili mjesto susreta, emocija i sabornosti. Sedma po redu tradicionalna manifestacija Dan Srđevčana okupila je veliki broj mještana, ali i onih koji danas žive širom dijaspore, a nisu zaboravili svoje korijene.

Ovogodišnje okupljanje imalo je i poseban, istorijski značaj za ovo mjesto, svečano je otvoren novoizgrađeni Društveni dom.

Zavičajno okupljanje započelo je dostojanstveno i sa dubokim poštovanjem prema onima koji su za slobodu dali najviše.

Kod spomen-obilježja u Srđevićima služivan je pomen poginulim borcima Vojske Republike Srpske, koji je predvodio sveštenik Nenad Đurić.

Dan Srđevčana

Vijence i cvijeće položile su porodice poginulih boraca, zajednička delegacija Opštine Srbac, Mjesne zajednice Gornji Srđevići i Boračke organizacije opštine Srbac, kao i brojni mještani.

Sa dužnim pijetetom evocirane su uspomene na heroje ovog kraja koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske: Dobrivoja Nikolića, Aleksu Vučenovića, Duška Brkovića, Slavka Vidovića i Mirka Obradovića.

Nakon pomena, u hramu u Srđevićima služena je i večernja molitva.

Centralni dio manifestacije protekao je u znaku velikog narodnog sabora, a posebnu radost među mještanima izazvalo je svečano otvaranje novog Društvenog doma. Ovaj savremeni objekat obezbijediće odlične uslove za razvoj društvenog i kulturnog života svih generacija ovog kraja.

Svečanosti su prisustvovali premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović, načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radojica Vidović.